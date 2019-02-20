В Украине разрешат строить парковки на крышах

Новые строительные нормы предусматривают несколько исключений

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В Украине разрешат строить парковки на крышах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d55/9ea/5c6d559ea5e8c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d55/9ea/5c6d559ea5e8c.jpg 2019-02-20T15:35:00+02:00 Авто Новые строительные нормы предусматривают несколько исключений

В Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

Такие изменения предусмотрены проектом изменений в Государственные строительные нормы (ГСН), сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ. Эти изменения уже утверждены и вступят в силу через три месяца после официального опубликования документа.

"Недостаток паркомест, особенно в больших городах, – это извечная проблема. И не только для Украины, но и для многих других стран Европы и мира. Для ее решения строят многоэтажные и подземные паркинги, проектируют автоматизированные и перехватывающие стоянки, но все равно машиномест не всегда хватает. Для организации всех этих парковок обычно требуется свободное место, которое с каждым разом найти становится все сложнее. Выходом могут стать паркинги на эксплуатируемых крышах общественных зданий. То есть, на тех кровлях, которые приспособлены для различного хозяйственного использования. Мы проанализировали существующий зарубежный опыт и выяснили, что эта альтернатива также возможна, например, при проектировании современных ТРЦ или других общественных заведений. Поэтому внесли соответствующее изменение в ГСН, прописав обязательные технические требования и нагрузки", – сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Парцхаладзе привел в пример парковку на крыше торгового центра Galeria Krakowska в польском Кракове, автостоянки торговых центров в Италии, Франции и других стран Европы и мира.

"Современный мир не удивишь проектами, когда на кровле размещается большой паркинг, спортивная площадка, парк или даже отдельный город посреди мегаполиса. И мы тоже должны идти в ногу со временем. Проектами таких ТРЦ или других общественных заведений обязательно должно предусматриваться выполнение всех необходимых требований и учета дополнительных нагрузок от авто, чтобы это было безопасно", – отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что, согласно новым ГСН, зарядки для электромобилей станут обязательными на парковках Украины. Такими устройствами оборудуют не менее 5% мест для авто.

Кроме того, новые строительные нормы запрещают проектировать автостоянки на тротуарах. Прописан также запрет на размещение паркингов на территории жилых комплексов. Альтернативой могут стать подземные гаражи или открытые площадки за 300-500 м от дома.

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