В Украине засняли шестиколесный Гелендваген за 600 тысяч евро

В Украине появился один из самых дорогих внедорожников в мире Brabus B63S-700 6×6. Судя по снимкам, опубликованным изданием TopGir, автомобиль прописался в Волынской области (или же самом Луцке).

Brabus B63S-700 – это доработанная версия 6-колесного Mercedes-Benz G 63 AMG, представляющая собой настоящую мечту арабского шейха. От стандартного трехосного Кубика Брабус отличается внешне другим капотом, иной решеткой радиатора и карбоновыми зеркалами. Салон обшит декоративной красной кожей.

Под капотом Brabus B63S-700 располагается 5,5-литровый V8 с усиленной парой турбин, перенастроенным ECU и спортивной выхлопной системой, благодаря чему двигатель выдает 700 л.с. (960 Нм) и разгоняет огромный внедорожник до 100 км/ч всего за 7,4 с.

В Германии купить такой автомобиль можно за 600 тысяч евро, что на 150 тысяч евро больше, чем просят за обычный Mercedes-Benz G 63 AMG.

Напомним, шестиколесный Гелендваген от украинских мастеров испытали на бездорожье.

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