В Украине засветилась новейшая модель Bentley за 400 тысяч долларов

В августе прошлого года состоялся дебют нового купе Bentley Continental GT 2018. И вот, буквально на днях, этот автомобиль можно было увидеть в нашей стране. Эксклюзивный Бентли пробыл в одном из столичных автосалонах 4 дня.

Привезли Bentley Continental GT 2018 для демонстрационных целей. Цена данной машины – без малого 390 тысяч долларов.

Bentley Continental GT 2018 построен на базе концепта Bentley EXP 10 Speed 6, при этом он является родней новому Porsche Panamera, поскольку обе модели используют одну и ту же платформу – MSB.

В салоне машины – кожа, дерево, алюминий, виртуальная приборка и большой экран мультимедиа. Сиденья Bentley Continental GT 2018 оборудованы электроприводом регулировок в 20 направлениях. Под капотом купе – 6,0-литровый W12, выдающий 635 л.с. и 900 Нм, который работает в тандеме с 8-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями. Привод – подключаемый полный. Также предусмотрена пневмоподвеска и адаптивные амортизаторы.

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