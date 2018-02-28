В Украине засветилась новейшая модель Bentley за 400 тысяч долларов

Сегодня, 05:34

В салоне машины – кожа, дерево, алюминий, виртуальная приборка и большой экран мультимедиа


Фото: autocentre.ua

Фото: autocentre.ua

Фото: autocentre.ua

Фото: autocentre.ua

Фото: autocentre.ua

В августе прошлого года состоялся дебют нового купе Bentley Continental GT 2018. И вот, буквально на днях, этот автомобиль можно было увидеть в нашей стране. Эксклюзивный Бентли пробыл в одном из столичных автосалонах 4 дня.

Привезли Bentley Continental GT 2018 для демонстрационных целей. Цена данной машины – без малого 390 тысяч долларов.

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Bentley Continental GT 2018 построен на базе концепта Bentley EXP 10 Speed 6, при этом он является родней новому Porsche Panamera, поскольку обе модели используют одну и ту же платформу – MSB.

В салоне машины – кожа, дерево, алюминий, виртуальная приборка и большой экран мультимедиа. Сиденья Bentley Continental GT 2018 оборудованы электроприводом регулировок в 20 направлениях. Под капотом купе – 6,0-литровый W12, выдающий 635 л.с. и 900 Нм, который работает в тандеме с 8-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями. Привод – подключаемый полный. Также предусмотрена пневмоподвеска и адаптивные амортизаторы.

Ранее сообщалось, что Bentley создала свой iPhone X.

Также мы писали, что в Киеве у "героя парковки" отобрали Bentley.
Бентли, Bentley

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Источник:

АвтоЦентр.ua

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