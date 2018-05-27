Видеохит: невероятный дрифт "Волги"

Внешне эта машина сильно отличается от своих обычных собратьев – кузов здесь для большей жесткости сделали двухдверным

В Киеве проходит фестиваль новых автомобилей New Cars Fest 2018, на котором можно увидеть захватывающее дух дрифт шоу, наиболее эффектный участник которого – ГАЗ-24 "Волга".

На фестивале новых автомобилей New Cars Fest 2018, который проходит в Киеве на ВДНХ 26 – 27 мая, представлено много интересных автомобилей. Многие из них можно протестировать. Традиционно в рамках фестиваля проходит дрифт шоу.

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На этот раз оно выдалось наиболее впечатляющим, так как одним из участников стала видавшая виды ГАЗ24 "Волга". Внешне эта машина сильно отличается от своих обычных собратьев – кузов здесь для большей жесткости сделали двухдверным.

При виде дыма из под колес, а также давящего на уши рева мотора "Волги", просто захватывает дух.

Напомним, новый внедорожник Rolls-Royce устроил дрифт в пустыне.

Также автогонщики проверили БЕЛАЗ на дрифт. Гонщик сначала проехался на заднеприводном Nissan, выписывая классные пируэты перед карьерным гигантом.

Ранее компания Magna опубликовала ролик с испытаний трехмоторной Tesla Model S. В видео автомобиль дрифтит по треку и снегу, а также тестируется на стенде.

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