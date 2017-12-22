Видеошок: американцы протестировали легендарный ГАЗ-66

Известный российский видеоблогер Павел Суслов протестировал очередной советский автомобиль со своими американскими друзьями – ГАЗ-66.

"Шестьдесят шестой" является культовым автомобилем. Его высоко оценили армейцы и труженики полей. Этот грузовик зарекомендовал себя как очень надежная и неприхотливая машина. С 1966 по 1999 года заводы ГАЗ и КрАЗ выпустили почти 1 млн таких автомобилей!

Не менее удивил ГАЗ-66 и американцев. Как отметили обзорщики, "шишага" очень большой. На нем можно перевозить своих друзей, а также привлекать внимание девушек. А вот салон "газона" поверг их в шок. В частности, их удивило расположение рычага переключения передач и система педалей. Что касается ездовых характеристик, в целом они понравились, хотя небольшое недоумение вызвали.

Ранее американцы протестировали полицейскую "Копейку".

Также ранее российский видеоблогер Павел Суслов показал американцам автомобиль ВАЗ‐2106 и предложил устроить тест-драйв на дорогах Лос-Анджелеса.

Также Суслов вместе со своими калифорнийскими приятелями Пола и Джей-Ти устроил видео-тест культового советского внедоржника ВАЗ 2121 "Нива" на дорогах США и выяснил, что об этом автомобиле думают американцы.