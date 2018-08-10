Видеошок: на шахте в Австрии работает самое большое в мире такси

Горнодобывающий рудник в Австрии организует экскурсии по территории карьера, во время которых посетителей возят на самом большом в мире такси — 55-тонном карьерном самосвале Haulpak 85. Минимальная стоимость поездки для взрослого пассажира составляет 17 евро. Видео с машиной размещено на YouTube-канале GooDMooD.

На самосвалах посетителей карьера возят по серпантинам, а также шахтам, где можно посмотреть на весь процесс добычи руды. Также гостям предлагается посмотреть на то, как ведутся взрывные работы.

Длина самосвала Haulpak 85 составляет 11,5 метра, ширина — 5,5 метра, высота — 4,5 метра. Машина оснащается 860-сильным двигателем V12, который потребляет 50-55 литров топлива в час. Самосвал способен разгоняться до 60 километров в час и перевозить до 77 тонн руды.

Напомним, в Беларуси создали первый в мире беспилотный самосвал. Новый карьерный самосвал с грузоподъемностью до 130 тонн будет оснащен системой автономного управления.

Тем временем в Швейцарии презентован самый большой электромобиль в мире. Им стал громадный карьерный самосвал Komatsu весом 45 тонн.

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