Водителям разрешили показывать договоры об "автогражданке" со смартфонов
Подтвердить наличие ОСАГО стало проще из-за постановления Кабмина
Украинским водителям разрешили подтверждать наличие договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) копией электронного договора. Копия может быть как бумажной, так и непосредственно электронной – на экране гаджета. Изменения предусмотрены правительственным постановлением № 258 от 27 марта 2019 года.
"Решение уточняет перечень документов, которые подтверждают наличие страховой защиты, ... и внедряет возможность подтвердить наличие внутреннего электронного договора ОСАГО сведениями в единой централизованной базе данных, оператором которой является Моторное (транспортное) страховое бюро Украины", - отметили в Кабмине.
Право требовать такие документы есть у подразделений Национальной полиции. В случае такого запроса наличие договора можно подтверждать самостоятельно распечатанной на бумаге копией или с экрана гаджета, например, смартфона.
Как известно, онлайн-оформление договоров ОСАГО ввели в Украине с февраля 2018 года. Такие договоры оформляются онлайн и регистрируются в единой базе. Но механизм проверки до принятия нынешнего решения, отсутствовал.
Напомним, отсутствие страхового полиса грозит водителю штрафом от 425 до 850 гривен. А в случае ДТП по его вине с водителем, который имеет страховку, пострадавшему выплачивается компенсация расходов из фонда МТСБУ
При этом все равно каждое третье ДТП в Украине происходит с водителем без автостраховки.
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