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Водителям разрешили показывать договоры об "автогражданке" со смартфонов

Сегодня, 13:10

Подтвердить наличие ОСАГО стало проще из-за постановления Кабмина

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Водителям разрешили показывать договоры об "автогражданке" со смартфонов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/dfc/8a7/5c9dfc8a78ee4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/dfc/8a7/5c9dfc8a78ee4.jpg Авто Подтвердить наличие ОСАГО стало проще из-за постановления Кабмина

Украинским водителям разрешили подтверждать наличие договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) копией электронного договора. Копия может быть как бумажной, так и непосредственно электронной – на экране гаджета. Изменения предусмотрены правительственным постановлением № 258 от 27 марта 2019 года.

"Решение уточняет перечень документов, которые подтверждают наличие страховой защиты, ... и внедряет возможность подтвердить наличие внутреннего электронного договора ОСАГО сведениями в единой централизованной базе данных, оператором которой является Моторное (транспортное) страховое бюро Украины", - отметили в Кабмине.

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Право требовать такие документы есть у подразделений Национальной полиции. В случае такого запроса наличие договора можно подтверждать самостоятельно распечатанной на бумаге копией или с экрана гаджета, например, смартфона.

Как известно, онлайн-оформление договоров ОСАГО ввели в Украине с февраля 2018 года. Такие договоры оформляются онлайн и регистрируются в единой базе. Но механизм проверки до принятия нынешнего решения, отсутствовал. 

Напомним, отсутствие страхового полиса грозит водителю штрафом от 425 до 850 гривен. А в случае ДТП по его вине с водителем, который имеет страховку, пострадавшему выплачивается компенсация расходов из фонда МТСБУ

При этом все равно каждое третье ДТП в Украине происходит с водителем без автостраховки

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Тег авто, документы, проверки, осаго, автогражданка, МТСБУ, автостраховка, автострахование

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Сегодня

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