Volkswagen "оккупирует" авторынок Китая

Сегодня, 04:16

Особым спросом в КНР пользуются лимузины и внедорожники

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Немецкий концерн Volkswagen стал первым в истории автопроизводителем, который в течение календарного года продал в одной отдельно взятой зарубежной стране 3 миллиона автомобилей. Как сообщила пресс-служба VW, автоконцерн достиг рекордного показателя на китайском рынке.

"Для нас большая честь, что уже три миллиона клиентов в Китае доверились нам, приобретя Volkswagen", – заявил руководитель китайского филиала VW Штефан Велленштайн.

Китайское направление VW растет бурными темпами, заявляют в автоконцерне. Особым спросом пользуются лимузины и внедорожники. В компании полагают, что в наступающей "эпохе электромобилей" продукция Volkswagen также будет конкурентоспособной в Китае.

Volkswagen продолжает переживать непростые времена в связи с "дизельгейтом". В начале декабря топ-менеджер VW Оливер Шмидт был приговорен в США к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 400 тысяч долларов. По мнению суда, Шмидт был причастен к манипуляциям с тестами на соответствие моторов VW экологическим стандартам. До оглашения вердикта Шмидт обвинил бывшего работодателя во лжи. По мнению экс-управленца, Volkswagen больше десяти лет скрывал манипуляции с программным обеспечением.

Кроме того, в Европе разгорелся новый дизельный скандал – немецкое издание Der Spiegel опубликовало расследование о махинациях крупнейших автопроизводителей Германии с вредными выбросами своих дизельных двигателей.
Китай, внедорожники, Volkswagen, концерн, манипуляции

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Источник:

Интерфакс-Украина

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