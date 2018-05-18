Ввоз авто на "евробляхах" в Украину усложнили: новые правила

В Украине вступили в силу новые требования к ввозу авто на литовских номерах.Теперь во время пересечения границы гражданин Украины, кроме поданных в таможенную службу доверенностей от имени литовских компаний, чьи интересы он представляет, должен предоставить еще ряд документов. Об этом сообщает на своей странице в Facebook "Киев автомобильный" со ссылкой на МИД Украины.

В частности, это разрешение на официальное трудоустройство в Литве и трудовой договор с компанией, которой принадлежит автомобиль. В противоположном случае авто просто не будет допущено на территорию Украины.

Ранее в Раде объяснили, когда решится вопрос "евроблях" в Украине.

Напомним, в Украине готовятся ввести карательные меры для владельцев автомобилей на еврономерах. Пока идет обсуждение и в парламент документ еще не подан. В случае его принятия украинцы смогут по стране ездить на авто, зарегистрированном на иностранную компанию, до 10 дней. Если нужно дольше – придется показать документы, подтверждающие такую необходимость. А если человек, который ввез в Украину машину, передаст ее в пользование кому-то другому или разберет на запчасти, то ему грозит штраф 17 000 грн.

По подсчетам народных депутатов, владельцев авто с "евробляхами" в Украине уже насчитывается 1,5 млн человек.

Как сообщалось, в Раде уже подготовили законопроект, который должен перекрыть большую часть схем ввоза "евроблях". За основу парламентский комитет по налоговой и таможенной политики взял опыт Молдовы.