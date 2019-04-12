Александр Вишняков: "Нельзя быть экспертом в каком-то одном направлении, не зная смежных областей"

Александр Сергеевич – о значении IT-индустрии, навыках IT-специалиста и личных профессиональных секретах

В современном мире успехи бизнеса зачастую связаны с IT-технологиями. Внедрение технологий позволяет сократить издержки, тем самым снизив негативное влияние человеческого фактора до минимума. Российские IT-компании уже давно способны предложить предпринимателям новейшие разработки индустрии, однако бизнес пока еще не готов к таким изменениям.

В чем причина? На каком уровне развития находится российская IT-индустрия? Что значит быть экспертом в индустрии и какие секреты помогают стать успешным специалистом?

Об этом мы поговорили с 1 из 14 топовых архитекторов России по информационным системам, бизнес-тренером, проектным лидером и уникальным специалистом в своей области – Вишняковым Александром, которому удалось за 12 лет получить сертификацию международного уровня по продуктам и решениям компаний IBM, Veritas и Red Hat; сформировать и возглавить команду высококвалифицированных специалистов из различных IT-областей, которая приняла участие в реализации более чем 30 масштабных проектов с крупнейшими Российскими компаниями, в числе которых Сбербанк Банк, Росатом, Аэропорт Домодедово, Эрмитаж и международными, такими как HSBC банк, Intesa банк, Toyota Motors; подготовить и обучить более 100 специалистов из банковского, нефтегазового и ритейлового секторов.

– Александр, у Вас такой богатый и разносторонний опыт! Скажите, какое, на Ваш взгляд, значение приобрела IT-индустрия для современных компаний?

– Я считаю, что IT-индустрия играет определяющую роль для бизнеса в любой отрасли. Достаточно того, что в современном мире успешность каждой компании зависит от уровня автоматизации процессов, высокий уровень развития которых позволяет сократить бизнесу издержки.

- Каким образом?

- Большинство издержек, даже при налаженных бизнес-процессах, происходит из-за человеческого фактора. К сожалению (или к счастью), люди не идеальны: им нужен отдых, они способны на ошибки. Кроме того, сотрудникам нужно платить зарплату, предоставлять отпуска и т.д. Всё это увеличивает издержки, которые и позволяет сократить автоматизация. Например, возьмем телеком провайдера. Пользователь хочет подключить телефон, интернет, телевидение. В среднем этот процесс мог занимать от нескольких недель до нескольких месяцев. С внедрением облачных технологий все это можно сделать за несколько часов, что позитивно скажется на бизнесе. Кроме того, трансформация бизнеса неизбежно связана с автоматизацией рутинных процессов и позволяет компании эффективно использовать потенциал своих сотрудников, избавляя их от монотонной работы. Такая практика уже повсеместно внедряется в российских банках, где определенные операции вместо сотрудников выполняют алгоритмы.

– Александр, Вы сказали про российские банки, но насколько в целом российский бизнес готов к внедрению IT-технологий?

К сожалению, бизнес не готов к этим изменениям, тогда как IT-компании, наоборот, способны предложить рынку последние достижения индустрии.

– В чём причина?

Дело в том, что внедрение новых технологий зачастую требует изменения к подходу предоставления услуг или изменения процессов внутри компании. Не каждый современный руководитель готов к таким масштабным изменениям сегодня, чтобы завтра получить обещанную выгоду. Это, наверное, такой подход российского бизнеса – посмотреть, как работают инновационные методы и технологии в зарубежных компаниях, какие возникают ошибки во время реализации тех или иных решений и потом уже применять эту практику у себя. К этому стоит добавить традиционное преклонение перед западными технологиями и IT-компаниями и недоверие к Российским специалистам.

Действительно, в среднем мы отстаем где-то на 1 поколение технологий.

А какова ситуация с кадрами за рубежом?

Вы знаете, работая с иностранными компаниями, я пришел к выводу, что высококвалифицированных специалистов крайне мало как на зарубежном, так и на российском рынке. Зачастую работу, которую может сделать 1 человек, выполняет 2-3, а то и целая команда инженеров. Основное отличие российского рынка от зарубежного – это количество R&D проектов, которые позволяют провести исследования на предмет внедрения новых технологий и практик для решения обыденных задач. Высококвалифицированных IT-специалистов, способных вывести бизнес на новый качественный уровень, мало, но они есть, в том числе в России. На мой взгляд, те компании, которые привлекают к работе таких специалистов, обладают существенными преимуществами перед другими уже сегодня.

Предположим, я руководитель компании, которая хотела бы сотрудничать с такими специалистами. На что необходимо обращать внимание на переговорах о сотрудничестве? Может быть, на сертификаты в IT-сфере?

Сертификация, конечно, показывает уровень специалиста, не требуя при этом дополнительных подтверждений. Но стоит отметить, что подобное замечание справедливо не для всех видов сертификации. Я считаю, что только экзамены с практическими задачами способны показать реальные знания человека по данному продукту. Например сертификация Cisco или Red Hat оценивается выше, чем Miscosoft или IBM, т.к процесс построен полностью на практическом экзамене.

Есть еще одни аспект. В нашем мире сертификация – это способ инвестирования в себя. В среднем специалист, имеющий сертификаты или топовую сертификацию, может претендовать на зарплату намного выше, чем специалист без подтвержденных знаний. Что касаетсясистемных интеграторов, участвующих в тендерах, им крайне важно иметь в команде сертифицированных специалистов, так как это является одним из способов продемонстрировать заказчику свою компетентность. Осознав это, я поставил себе цель подтвердить свои знания сертификацией международного уровня и достиг этого за 1 год, сдав 7 экзаменов и став одним из 14 обладателей престижного статуса RHCAв России.

– Вы должно быть действительно уникальный специалист, раз вам удалось за такой короткий срок достичь таких высот. Это такой уровень, который, по-видимому, трудно достижим для многих. А какими навыками должен обладать хороший IT-специалист?

Прежде всего, важно соответствовать потребностям быстрорастущего современного IT-мира. Нужно быть открытым всему новому, не бояться пересматривать свои взгляды на традиционные решения и подходы к решению IT-задач, постоянно исследовать рынок на предмет новых технологий и стремиться быть исключительным специалистом в одной, а лучше в нескольких сферах. Нельзя быть экспертом по какому-то направлению, не зная смежных областей.

Важную роль в достижении данного уровня сыграли аналитический склад ума, мобильность и стрессоустойчивость. Развитие этих качеств позволило мне перейти на качественно новый уровень в ИТ индустрии, стать больше чем винтиком в механизме и дало возможность создавать собственные механизмы и подходы к реализации задач бизнеса через призму ИТ.

– Учитывая ваш уникальный опыт работы с крупнейшими компаниями стрессоустойчивость должна быть у вас отменная. А какие у Вас есть профессиональные секреты? Как удаётся справляться с дедлайнами?

Я уже давно пришёл к выводу, что деньги не являются основным мотиватором в команде. Куда важнее осознание того, что ты участвуешь в каком-то уникальном проекте и можешь реализовать технически сложное решение, которое до тебя никто не реализовывал. Поэтому главный секрет – это объединить вокруг себя единомышленников, которые думают так же.

Что касается дедлайна – это этап, который всегда надо учитывать при подборе команды. Они неизбежны и при определенной удаче этого этапа можно избежать. Здесь главное – это правильно выстроить и организовать процесс, уделять внимание деталям, концентрироваться на качестве. Еще на этапе обсуждения проекта я прорабатываю возможные риски, разделяю всё на этапы и планирую нагрузку каждого из членов команды. При таком подходе риск возникновения внештатных ситуаций сводится к минимуму. Но в случае возникновения подобных ситуаций я стараюсь в первую очередь избежать потерьв качестве выполняемой работы. Для меня приоритетным всегда будет качество решения. Поэтому незначительный срыв дедлайна я считаю не столь критичным по сравнению с решением, в котором будет множество ошибок, способных навредить бизнесу и привести впоследствии к финансовым убыткам.

– Очевидно, Вы профессионал и приверженец своего дела. Вы, наверное, много работаете? Как Вам удается совмещать работу архитектора и эффективное управление командами? Скажите, есть ли в жизни место хобби и как Вам удаётся бороться со стрессом?

Мой рабочий день в среднем 12 часов в сутки, а иногда и больше, все зависит от проекта. Но когда я увлечен любимым делом, я не замечаю времени. Можно сказать, что главное увлечение моей жизни – это работа. Хотя я стараюсь всесторонне себя развивать и выбирать увлечения, которые кардинально отличаются от моей деятельности. Например, я занимался живописью, танцами, велоспорт.

Сейчас у меня в разработке имеется собственный проект по симбиозу робототехники и искусственного интеллекта, целью которого является более глубокое понимание смежных областей в ИТ-индустрии.

Что касается стресса, то с ним мне помогает справляться моя семья. Именно в ней я нахожу любовь и поддержку.

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