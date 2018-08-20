Amazon нацелился на покупку крупной сети кинотеатров

Сегодня, 08:12

Бизнес Джеффа Безоса уже включил в себя музыкальный сервис, киностудию и телевизионную студию

Джефф Безос. Фото: Getty
Джефф Безос. Фото: Getty

Онлайн-ритейлер Amazon, принадлежащий самому богатому человеку в истории Джеффу Безосу, рассматривает возможность приобрести сеть кинотеатров Landmark. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что компания ведет борьбу с другими потенциальными покупателями бизнеса американских предпринимателей Марка Кьюбана и Тода Вегнера. Владельцы сетей сейчас ведут консультации с инвестиционным банком Stephens о возможной сделке, отмечают источники.

Пока что никаких окончательных решений относительно сделки не было принято, а переговоры могут закончиться ничем, предупреждает агентство

Покупка кинотеатров могла расширить бизнес Amazon, который состоит уже из музыкального сервиса, киностудии и телевизионной студии. Amazon стал самым дорогим брендом 2017 года.

Сеть кинотеатров Landmark Theatres, основанная в 1974 году, насчитывает более 50 кинотеатров, расположенных в Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Компания ориентирована на показе независимого зарубежного кино. Всего ей принадлежат около 250 экранов на 27 рынках.

Напомним, состояние Безоса в июле превысило 150 млрд долларов:
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