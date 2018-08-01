Apple потеряла долю на мировом рынке смартфонов

Сегодня, 16:04

"Яблочную" компанию обогнали китайцы, теперь Apple – на третьем месте

Фото: AFP
Фото: AFP

По итогам второго квартала 2018 года китайская компания Huawei обошла по количеству проданных смартфонов корпорацию Apple. Теперь Huawei занимает второе место в мире по этому показателю. Лидерство с 71,5 млн проданных смартфонов сохранил корейский Samsung – его доля составила 20,9%, свидетельствуют данные International Data Corporation (IDC).

Huawei продала 54,2 млн аппаратов, захватив 15,8% рынка. Во втором квартале 2017 года компания продала 38,5 млн смартфонов, ее доля тогда составила 11%. Рост продаж квартал к кварталу составил 40,9%.

Apple в апреле-июне продала 41,3 млн аппаратов. По сравнению с тем же периодом прошлого года, доля Apple выросла с 11,8 до 12,1%, однако этого оказалось недостаточно, чтобы удержаться на втором месте.

Всего в мире за второй квартал было продано 342 млн смартфонов. По сравнению с апрелем-июнем 2017 года продажи смартфонов в мире снизились на 1,8%.

Ранее сообщалось, что новый iPhone X не смог войти в ТОП-3 лучших смартфонов 2017 года. Сравнительно низкий рейтинг флагмана Apple связан с проблемами камеры TrueDepth, а также "невероятно высокой ценой". 

Кроме того, у Apple возникли проблемы со старыми моделями iPhone, пользователи которых заметили, что после замены аккумулятора старые устройства начинают работать быстрее. После этого Apple признала, что намеренно понижает тактовую частоту процессоров, объяснив это природой литий-ионных аккумуляторов. После этого владельцы гаджетов начали подавать иски к Apple. Например, американка Виолетта Майлян потребовала от Apple почти 1 трлн долларов компенсации.
рейтинг, Apple, Samsung, Huawei

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