Apple в Европе пришлось заплатить огромный штраф – 14 млрд долларов

Правительство Ирландии получило от американской компании Apple 14,3 миллиарда евро налогов из-за наличия незаконных субсидий для компании. Ранее Еврокомиссия отмечала, что производитель смартфонов iPhone "сэкономил" в Ирландии, по меньшей мере, 19 млрд долларов. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что налоговая ставка ниже 1%, которую технологический гигант платил Ирландии, была незаконной поддержке правительства страны компании Apple. К таким выводам пришли в Европейской комиссии.

Теперь Apple отдает 13,1 миллиарда собственно неуплаченного налога, а также 1,2 миллиарда процентов. Эта сумма равняется годовому бюджету сферы здравоохранения в Ирландии.

Напомним, американский производитель гаджетов не впервые сталкивается со штрафными санкциями. Например, недавно суд наказал Apple за отказ ремонтировать iPhone бесплатно. Правда, тогда штраф был в разы меньше - 6,8 млн долларов.

Apple остается самым дорогим брендом в мире – по версии Forbes, уже восемь лет подряд. Так, стоимость бренда "яблочных" в 2018 году составила 182,8 млрд долларов, что на 8% выше, чем в 2017-м. При этом главный конкурент Apple – Samsung, – оказался лишь на седьмом месте, хотя и продал больше телефонов, чем "яблочная" компания.

Как известно, на недавней презентации компания Apple представила три смартфона: iPhone XR, iPhone XS и iPhone X Max.



