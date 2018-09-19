Apple в Европе пришлось заплатить огромный штраф – 14 млрд долларов

Сегодня, 13:20

Эта сумма равна годовому бюджету сферы здравоохранения в Ирландии

Глава Apple Тим Кук. Фото: Getty
Глава Apple Тим Кук. Фото: Getty

Правительство Ирландии получило от американской компании Apple 14,3 миллиарда евро налогов из-за наличия незаконных субсидий для компании. Ранее Еврокомиссия отмечала, что производитель смартфонов iPhone "сэкономил" в Ирландии, по меньшей мере, 19 млрд долларов. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что налоговая ставка ниже 1%, которую технологический гигант платил Ирландии, была незаконной поддержке правительства страны компании Apple. К таким выводам пришли в Европейской комиссии.

Теперь Apple отдает 13,1 миллиарда собственно неуплаченного налога, а также 1,2 миллиарда процентов. Эта сумма равняется годовому бюджету сферы здравоохранения в Ирландии.

Напомним, американский производитель гаджетов не впервые сталкивается со штрафными санкциями. Например, недавно суд наказал Apple за отказ ремонтировать iPhone бесплатно. Правда, тогда штраф был в разы меньше - 6,8 млн долларов.

Apple остается самым дорогим брендом в мире – по версии Forbes, уже восемь лет подряд. Так, стоимость бренда "яблочных" в 2018 году составила 182,8 млрд долларов, что на 8% выше, чем в 2017-м. При этом главный конкурент Apple – Samsung, – оказался лишь на седьмом месте, хотя и продал больше телефонов, чем "яблочная" компания.

Как известно, на недавней презентации компания Apple представила три смартфона: iPhone XR, iPhone XS и iPhone X Max.
налоги, Ирландия, штраф, Apple

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