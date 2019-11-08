Автор "Стратегии голубого океана" Чан Ким выступит в Киеве

Чан Ким даст практические советы, как перейти от «красного океана» с жесткой конкуренцией к «голубому океану»

Автор бестселлера "Стратегия голубого океана", один из лучших мировых мыслителей и гуру менеджмента, профессор Чан Ким прочитает 16 ноября в Киеве единственную лекцию. Его выступление состоится в рамках стратегического диалога, организованного энергетической компанией ДТЭК во время которого речь пойдет о том, как концепция ценностных инноваций может вывести Украину на новый уровень трансформации.

Во время своей лекции "Blue Ocean Shift: Beyond Competing" ("Переход к голубому океану: вне конкуренции"), профессор расскажет о том, почему основанная на конкуренции традиционная стратегия развития государства и бизнеса не способна обеспечить высокие темпы роста и почему сосредоточиться на конкурировании – значит потерять огромные возможности для развития. Кроме того, Чан Ким даст практические советы, как частному и государственному сектору перейти от "красного океана" с жесткой конкуренцией к "голубому океану" с неограниченным потенциалом для развития.

В рамках стратегического диалога состоится панельная дискуссия с участием руководства правительства относительно важности лидерства, а также обсуждение необходимости ценностных инноваций собственниками и СЕО ведущих отечественных компаний. Модерировать дискуссию будет Павел Шеремета – советник Academy DTEK, ведущий украинский экономист, министр экономического развития и торговли Украины (2014), президент и старший консультант Институт Стратегии Голубого Океана Малайзии (2008-2011).

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Ким Чан – автор книги "Стратегия голубого океана", профессор стратегии и международного менеджмента бизнес-школы INSEAD (Франция). Является консультантом Европейского Союза и ряда других стран и членом Всемирного экономического форума в Давосе. Содиректор Института стратегии голубого океана INSEAD. Входит в пятерку мировых гуру менеджмента по версии "Thinkers50" и в пятерку лучших мировых профессоров бизнес школ по версии MBA Rankings.

"Стратегия голубого океана" – oднa из самых известных мировых книг по стратегическому планированию. После издания в 2005 году она в течение десятилетия нe покидала ТОП-10 бизнec-изданий нa Amazon, cтaлa бecтceллepoм нa пяти кoнтинeнтax, переведена более чем на 40 языков и pазошлacь тиражом в 4 млн экземпляров. Financial Times назвал ее "одной из самых продаваемых бизнес-книг века", а The Economist – "самой успешной книгой о бизнес-планировании".

"Стратегия голубого океана" предлагает выйти из парадигмы жесткой конкуренции и сконцентрировать свои усилия на так называемых "голубых океанах", где нет конкурентов, но есть огромный потенциал для развития. Эта идeя доказала cвoю эффективность нe только в бизнесе, но и в деятельности некоммерческих организаций, государственном секторе, исполнительной власти и даже искусстве.

В 2017 году Ким Чан издал книгу "Переход к голубому океану: вне конкуренции". Эта книга также стала бестселлером по версии The New York Times и Wall Street Journal. В ней рассматривается практический аспект перехода к стратегии "голубого океана".

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