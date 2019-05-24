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ЦБТ: отзывы о новинках инвестирования с конференции в Варшаве

PR
24 мая, 15:49

ГК "Центр Биржевых Технологий" отправила сразу двух своих представителей — Богдана Троцько, главу группы компаний, и Максима Рудика, управляющего партнера, на международный конгресс инвесторов в Варшаве

Поляки оценили выступления экспертов ЦБТ — отзывы восторженные
Поляки оценили выступления экспертов ЦБТ — отзывы восторженные.

Богдану Троцько предстояло рассказать об инвестировании в Украине и самых популярных продуктах. Максима Рудика пригласили как эксперта по инновациям. Он подготовил доклад о торговых алгоритмах для автоматического трейдинга, разработкой которых занимается помимо управленческой деятельности в ЦБТ. Отзывы слушателей подтверждают: задачи были выполнены на 100% — Украина была достойно представлена на престижном ивенте.

ЦБТ, отзывы: участие в международном форуме доказывает высокий уровень компании

Украина стала одной из пяти стран, представленных на Конгрессе

Конференция была посвящена инновационным разработкам в инвестировании и собрала авторитетных инвесторов из пяти стран Европы и Азии. Как люди разных уголков мира зарабатывают, почти не тратя на это времени? Из каких источников предпочитают получать пассивный доход португальцы, а откуда —  венгры, поляки, украинцы, жители Вьетнама? Существуют ли продукты, способные удовлетворить всех? На эти и другие вопросы получили ответы гости мероприятия, проходившего на 32-м этаже высочайшего небоскреба польской столицы — Warsaw Trade Tower.

Богдан Троцько известен на родине прежде всего как успешный трейдер и инвестор, популяризирующий это занятие с помощью видеоблогинга. Не изменил своему подходу он и в Варшаве, вместо тысячи слов включив демонстрацию процесса торговли со своего ноутбука. Слушатели забросали эксперта вопросами — он отвечал на них весь кофе-брейк и даже после завершения программы форума.

Богдан Троцько и Максим Рудик отлично представили ГК ЦБТ — отзывы слушателей говорят о большом интересе

Максим Рудик поразил аудиторию не меньше; его "фишкой" стал инсайдерский рассказ о торговых роботах — том самом инновационном продукте, интерес к которому объединил инвесторов всех национальностей. Эффективность "электронных трейдеров": FXTRoboprime и ASProfiway, неподвластных эмоциям и усталости, впечатлила присутствующих. Особый интерес вызвала новая разработка ЦБТ — робот AirStormFX.

Не стойте на месте: инновации в инвестировании — ключ к успеху

Люди, занимающиеся инвестированием, и те, кто пока только изучает вопрос, съехались на событие со всей Польши. Привлекла их тема инноваций. Как известно, человек ищет где лучше, а любой инвестор — где выгоднее и проще. "Торговые роботы берегут время и нервы, поэтому они находятся на пике популярности", — сообщил Максим Рудик. Богдан Троцько подтвердил это, с точки зрения практика отметив, что оптимальным решением будет использование структурированного продукта на основе двух и большего количества роботов с разными стратегиями. Таким образом, утверждает инвестор, он на минимальном уровне риска зарабатывает до 70% годовых.

Участники форума пришли к полному согласию в вопросе необходимости инноваций

Около сотни поляков воспользовались шансом лично пообщаться с известными финансовыми экспертами из Украины. У клиентов ЦБТ такая возможность есть "по умолчанию". Хотите получить доступ к знаниям о самых прямых путях к финансовому успеху? Оставьте контакты на сайте ЦБТ — лучшей финанс-консалтинговой компании Украины.

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Тег финансы, инвестор, трейдеры, ЦБТ

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