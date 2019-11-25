Чего ждет от работы "поколение Z" в Украине: эксперт назвала требования

Специалист по трудоустройству объяснила, чем рожденные в 90-е отличаются от более взрослых коллег

/ Фото: freepik.com

Реклама

На рынке труда все больше появляются люди "поколения Z", то есть рожденные в начале-середине 1990-х годов. "Зеты" – синоним слова "цифровой человек", они активно используют планшеты и другие гаджеты, VR- и 3D-реальность. "Поколение Z" интересуется наукой и технологиями; предполагается, что многие его представители будут заниматься инженерно-техническими вопросами, биомедициной, робототехникой.

Все это влияет на требования таких людей к трудоустройству. По словам HR-эксперта Татьяны Пашкиной, это означает, что для "зетов" в первую очередь важны интересные проекты, в реализации которых можно проявить себя, а уже во вторую очередь – зарплаты.

"Как только у молодых заканчивается драйв, увлеченность, они меняют место работы и никакой зарплатой их не удержишь. Поэтому необходимо менять культуру менеджмента. Молодому человеку нужен наставник, с которым тот может посоветоваться, как лучше выполнить задание. А не строгий начальник, который постоянно говорит: "Ты тут напортачил, иди и переделай!". Увы, далеко не везде руководители к этому готовы", – анализирует Пашкина.

Подробнее о том, чего хотят украинцы от трудоустройства, узнавайте из специального материала сайта "Сегодня" – Новые тренды рынка труда: чего теперь хотят работники, кроме зарплаты

Напомним, как показывает статистика, в Украине треть безработных – это люди в возрасте до 35 лет. О том, каких молодых работников ищут предприниматели, рассказывали новости "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама