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Директор Xiaomi проиграл в пари 150 миллионов долларов

2 мая, 01:40

Компания Лэй Цзюня не смогла обогнать по выручке другую крупную китайскую корпорацию

Фирменный магазин Xiaomi
Фирменный магазин Xiaomi. Фото: Flickr

Основатель и глава совета директоров китайской технологической компании Xiaomi Corporation, которая ранее представила самый мощный смартфон в мире, Лэй Цзюнь проиграл в пари колоссальную сумму главе крупнейшего в КНР производителя кондиционеров – Gree Electric Appliances Incorporated.

Как пишет Bloomberg, еще в 2013 году Цзюнь в эфире китайского телевидения поставил 1 млрд юаней (148,5 млн долларов) на то, что за пять лет доход его компании превысит доход Gree Electric Appliances.

И вот недавно Gree Electric Appliances опубликовала свою налоговую декларацию за 2018 год, в которой указана ее годовая выручка в размере 198 млрд юаней. В то же время Xiaomi за год заработала фактически на 13 млрд меньше – 174,92 млрд юаней.

Сказать, станет ли Лэй Цзюнь платить за проигрыш, сложно, признают журналисты, так как оппоненты не уточняли, о каком именно доходе шла речь.

Напомним, что в первой партии флагмана Xiaomi – модели Mi 9 – обнаружился массовый брак. Оказалось, что в тройной фотокамере смартфона отсутствует светодиодная вспышка, которую просто забыли вмонтировать на этапе производства.

Мы также писали, что компания готовит новые ограничения в следующей прошивке – пользователям могут ограничить установку приложений не из Mi Market или Google Play.

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Тег Китай, спор, телефон, пари, Xiaomi

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