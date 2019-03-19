Домашний бизнес: украинцы активно зарабатывают на хэнд-мейде
Эксперты рассказали, какие авторские товары пользуются популярностью в сети
Вязанные носки, мыло ручной работы, сумки, блокноты... Созданные собственными руками вещи можно успешно продавать в интернете. Правда, тысячи гривен в месяц удается заработать лишь единицам – для этого нужно удачно "раскрутиться" и, желательно, найти клиентов за границей.
Елена Докова и Петр Максименко уже полтора года продают практичные вещи – часы, настенные карты, светильники и календари из фанеры и дерева.
"Это продукция, которая выходит из‑под станка, на ней уже все нанесено – логотипы, рисунки, но нужно довести ее до ума, что бы было все гладенько", – рассказывает Петр о "ручной" части работы.
Именно он занимается производством товара, а Елена – продвигает продажи. Изделия продают в основном на специализированных интернет-платформах и в социальных сетях.
"Первое - это качественный контент. Обязательно регулярный постинг, работа с блогерами, таргетинговая реклама... Это то, что мы всегда используем, и это точно работает", – говорил Елена.
Мастерица Инна Романюк уверяет, что наличие собственного сайта тоже работает. Свое дело по продаже мыла она "раскрутила" менее чем за полгода. К слову, ранее мы рассказывали, сколько можно заработать на домашней косметике и как найти клиента.
"Обязательно делать очень четкое описание. Человек должен понимать, сколько граммов, какой размер... Желательно сфотографировать товар, например, в руке – чтобы было наглядно. Для человека, который делает заказ в интернете, очень важно получить именно то, что на фото", – делится секретами Инна.
Обновлять фотографии на сайте следует хотя бы раз в неделю, советует мастерица. Кроме того, клиентам интересны видеоролики о том, как создается товар.
Чтобы среди конкурентов выбрали именно вас, нужно не лениться и делать качественный контент для своей страницы. Товар на снимках или в видео должен быть хорошо освещен. Декор можно добавлять, но на его фоне не должна теряться основная вещь. Следует обращать внимание и на сезонность – иначе вязанные носки, даже если они будут из шести единорога, пролежат до зимы.
"Самые популярные товары – это аксессуары из кожи: кошельки, сумки, визитницы, ремни. Второе-третье место делят между собой украшения и товары для дома", – рассказывает руководительница площадки по продаже авторских изделий Ольга Костюк.
Меньше всего украинцев интересуют непрактичные вещи – например, статуэтки и магниты. Их в интернете покупают крайне редко.
Ранее "Сегодня" рассказывали, как торговать хэнд-мейдом за границей.
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