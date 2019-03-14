Двухлетняя "эпопея" с открытыми данными: дело YouControl официально закрыли
Компанию подозревали в сборе информации для российской разведки
Национальная полиция закрыла дело в отношении сервиса YouControl по причине "отсутствия состава уголовного правонарушения". Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Национальная полиция поставила точку в двухлетней истории борьбы компании YouControl за свои права работать на рынке открытых данных. Ведомство, которому осенью дело перешло от Службы безопасности Украины, закрыло ее", - отметили в YouControl.
Как подчеркнул замдиректора YouControl по правовым вопросам, адвокат Даниил Глоба, Нацполиция, тщательно проанализировав полученные от СБУ материалы, не выявила признаков состава преступлений. А основатель и СЕО компании Сергей Мильман считает, что такое решение защитило идею открытости данных.
"Это в очередной раз доказало, что расследование YouControl изначально было искусственным и необоснованным", – считает Глоба.
Как известно, СБУ начала расследование по YouControl в июле 2016 года. А 23 марта 2017 года СБУ провела обыски в офисе и квартирах работников YouControl. Компании инкриминировали незаконный сбыт специальных технических средств, негласное получение информации в интересах разведывательных органов РФ, а впоследствии — несанкционированное вмешательство в работу открытых госреестров.
|YouControl – это онлайн-сервис, который автоматически формирует досье на каждую компанию Украины, используя открытые данные из государственных реестров.
Тогда же СБУ сообщила, что ее сотрудники разоблачили киевскую коммерческую структуру "на незаконном сборе и продаже информации, которая имеет ограниченный доступ и является собственностью государства". В YouControl резко отреагировали на обыски и назвали ситуацию "правовым беспределом".
В июле 2018 года суд обязал СБУ завершить дело YouControl. В ноябре 2018 года СБУ передала дело YouControl Нацполиции.
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