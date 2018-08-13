Еще два столичных стартапа прошли в финальную часть Энергетического акселератора

10 августа энергетическая компания ДТЭК и корпоративный акселератор Radar Tech в рамках совместного проекта по развитию технологических проектов Energy accelerator провели в Киеве хакатон Kyiv Energy Idea Garage.

В течение семи часов участники в малых группах работали над решением реальных задач из практики энергетической компании, которые возможно решить тем или иным продуктом, обрабатывали вопрос конечного потребителя, уместных бизнес-моделей и удачных стратегий выхода проектов на рынок.

К этапу финальных презентаций дошли 12 команд. Победителями стали 2 стартапа – "МСИ-EMBEE", которые предложила систему сбора информации со счетчиков электроэнергии с импульсными выходами, а также, решение для автоматизации процесса и повышения точности погрузки угольного вагона – "PEOPLEMETER D.TEK". По решению экспертов эти 2 решения попадают сразу в полуфинал Energy accelerator и пройдут 7-и дневный лекционный интенсив по основам технологического бизнеса в энергоотрасли.

Еще три команды: "Smart mine" сбор а анализ разрозненных данных, "Railtex" первая украинская интернет-платформа для эффективного управления железнодорожными перевозками (биржа вагонов), "Green Energy" предложение по использованию территории золошлакоотвала, получили поощрительный призы: менторские часы с экспертами ДТЭК.

Напомним, Energy accelerator нацелен на поддержку и развитие молодых предпринимателей, которые в будущем могут стать инновационными партнерами энергетической компании ДТЭК. Из всех поданных на конкурс заявок жюри проекта выберет 10 участников, которые пройдут 3-месячный курс интенсивного обучения у экспертов энергетической и стартап-отрасли. Наиболее перспективные и интересные команды получат возможность стать коммерческими партнерами ДТЭК.

Подать заявку в акселератор можно до 4 сентября включительно на сайте radartech.com.ua/energy.