Генпрокуратура проводит обыски офисов и складов "Новой почты" в четырех городах

Сегодня, 19:26

Обыски проходят в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепр, сообщила пресс-секретарь генпрокурора

Прокуроры пришли в &quot;Новую почту&quot;. Фото: retailers.ua
Прокуроры пришли в "Новую почту". Фото: retailers.ua

В рамках уголовного производства Генпрокуратура проводит 15 обысков складских и офисных помещений компании "Новая Почта" в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"В рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО" Новая Почта "в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр. Все следственные действия происходят следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона. Поэтому говорить о нанесении вреда инвестиционному климату в стране не стоит", – написала она.

По словам Сарган, дополнительная информация будет предоставлена после предоставления информации следователями.

"Пока только подтверждение факта обысков и соответствующих следственных действий", – отметила пресс-секретарь.

Напомним, в мае 2017 года пресс-служба "Новой почты" сообщала, что сотрудники Государственной фискальной службы вмешиваются в работу сектора таможенного оформления международных экспресс-отправлений на сортировочной станции компании, куда поступают посылки с международных направлений.

В июне прошлого года "Новая почта" сообщила, что временно не может обслуживать клиентов из-за хакерской атаки на компьютерную систему компании.
генпрокуратура, обыски, новая почта

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"Сегодня"

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