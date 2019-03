Глава Amazon Джефф Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей планеты

Глава компании Amazon Джефф Безос второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Об этом сообщается на официальном сайте издания. Публикация самого списка запланирована на вторник.

За прошедшие 20 лет звания богатейшего человека мира были удостоены всего четверо. Основатель инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффет занимал первую строчку рейтинга Forbes один год, мексиканский бизнесмен Карлос Слим являлся самым богатым человеком в мире в 2010–2013 гг., основателю американской компании Microsoft Биллу Гейтсу удалось возглавить рейтинг 12 раз в период с 2001 по 2017 год.

В прошлом году журнал оценил состояние Безоса в $112 млрд, что позволило ему опередить Гейтса с его $90 млрд.

В то же время Forbes отмечает, что Безос, который в данный момент разводится, может лишиться половины своего состояния, что сделает его супругу Маккензи богатейшей женщиной планеты. В настоящее время суд не вынес официального решения по этому делу, поэтому богатейшей женщиной по версии журнала признана наследница французской косметической империи L'Oreal ("Л’Ореаль") Франсуаза Бетанкур Майерс, чье состояние оценивается в $49,3 млрд. В общем рейтинге самых богатых людей планеты она занимает 15-ю строчку.

Также мы писали, что глава Amazon Джефф Безос обвинил известный таблоид в шантаже из-за интимных фото.

Завязка истории произошла в прошлом месяце, когда Безос официально объявил, что разводится со своей женой Маккензи после 25 лет брака. Это объявление фактически упредило публикацию "Нэшнл инкуайрер", утверждавшей, что глава Amazon изменял жене с актрисой Лорен Санчес. Та находилась в процессе развода с предпринимателем Патриком Уайтселлом, разбогатевшим на поиске талантливых людей для шоу-бизнеса.

Безос сообщил, что нанял частного консультанта Гэвина де Бекера, чтобы проверить, был ли источником компрометирующих фотографий брат Санчес. Он сторонник Дональда Трампа, который неоднократно публично критиковал Безоса за то, что принадлежащая ему газета "Вашингтон пост" публикует недостоверную информацию о главе государства. Безос разместил в Medium в том числе переписку по электронной почте между юристами де Бекера и American Media.

Джефф и Маккензи, которым сейчас 55 и 48 лет, прожили в браке четверть века. Они познакомились в начале 1990-х в нью-йоркском хедж-фонде D.E. Shaw. Вскоре после свадьбы они переехали в Сиэтл (штат Вашингтон), где предприниматель основал будущий крупнейший в мире онлайн-ритейлер. У пары четверо детей.

49-летняя Лорен Санчес, снимавшаяся в таких фильмах, как "Бойцовский клуб" (Fight Club, 1999), "Послезавтра" (The Day After Tomorrow, 2004), "Мы купили зоопарк" (We Bought a Zoo, 2011), более известна в США в амплуа ведущей танцевального телеконкурса So You Think You Can Dance. Ресурс Ти-эм-зи утверждал, что обе супружеские пары тесно общались около 10 лет, а Патрик и Маккензи знали о взаимной симпатии Джеффа и Лорен.

Ранее мы писали, что самый богатый человек мира за два дня обеднел на 19 миллиардов долларов. Прошлый максимум по скорости утраты состояния установил глава Facebook Марк Цукерберг.

