Глава китайского торгового гиганта Alibaba ушел в отставку

Сегодня, 11:18

Джек Ма решил выйти на пенсию и заняться филантропией

Джек Ма. Фото: AFP
Джек Ма. Фото: AFP

Основатель и глава компании Alibaba, которой принадлежит площадка AliExpress, Джек Ма объявил, что намерен уйти в отставку с поста исполнительного председателя совета директоров компании. При этом он сохранит за собой только место в ее совете директоров.

Джек Ма, которому сегодня, 10 сентября, исполняется 54 года, хочет заняться после отставки филантропией в сфере образования. 

До ухода в бизнес он был школьным учителем английского языка, а создал Alibaba в 1999 году и превратил ее в гиганта мировой интернет-торговли с капитализацией в 420 млрд долларов.

Выручка компании в последнем квартале составила 11,83 млрд долларов, увеличившись на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом Alibaba скупает гипермаркеты в Китае.

В 2013 году Джек Ма ушел с поста главного исполнительного директора, но остался исполнительным председателем совета директоров компании и является ее лицом на международной арене. Состояние бизнесмена оценивается почти в 40 млрд долларов.

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После отставки создатель Alibaba останется в совете директоров и будет сохранять роль наставника руководителей компании, пишет The New York Times.

У Джека Ма около 4% акций компании, однако акционерная структура позволяет менеджменту контролировать принятие основных решений в Alibaba.

Напомним, в 2017 году Alibaba установила рекорд продаж в День одиноких людей (или День холостяка), который отмечается в КНР 11 ноября. Объем товаров, проданных на платформах Alibaba в этот день, достиг 25,3 млрд долларов, что на 39% выше показателя, зафиксированного годом ранее. Рекорд продаж 2016 года (17,8 млрд долларов) был побит уже через 13 часов после старта распродаж.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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