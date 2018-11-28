Google выступила против поисковика Dragonfly, который собираются запустить в Китае

Сегодня, 04:16

Письмо подписали более 100 сотрудников компании

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Группа сотрудников американской корпорации Google опубликовала во вторник открытое письмо с призывом к своему руководству не запускать поисковую систему Dragonfly, предназначенную для Китая, – пишет ТАСС.

Ранее с аналогичным призывом выступила неправительственная правозащитная организация Amnesty International ("Международная амнистия"), заявившая, что Google должна "бороться за свободный интернет, где информация доступна каждому".

"Мы выступаем против технологий, которые помогают власть имущим подавлять слабых, где бы это ни происходило", – отмечается в послании, опубликованном на онлайн-портале "Медиум" (Medium). "[Запуск] Dragonfly в Китае создаст опасный прецедент... после которого Google будет труднее отказывать другим странам в подобных уступках", – отмечается в письме, которое подписали более 100 сотрудников компании.

По версии авторов послания, Dragonfly будет способствовать процветанию в Китае "цензуры и дезинформации, распространяемой по указанию правительства".

"Принимая во внимание сообщения о подавлении голосов диссидентов китайским правительством, такой контроль, скорее всего, будет использоваться с целью заставить замолчать представителей маргинальных слоев общества и для продвижения информации, которая пропагандирует правительственные интересы", – утверждается в письме.

О том, что Google планирует запустить в Китае поисковик со встроенной цензурой сайтов, которая отвечает жестким требованиям китайских законов, стало известно в августе. Как сообщил портал "Интерсепт", работа над поисковиком ведется в Google с весны 2017 года и заключается в создании приложения на платформе Android, которое будет автоматически убирать из поиска информацию, заблокированную системой "Золотой щит" (за пределами страны более известно название "Великий китайский файрвол").

Система "Золотой щит" действует в Китае с 2003 года. Ее задача – фильтровать доступ пользователей к сайтам и интернет-услугам. Блокировкам обычно подлежат страницы с антигосударственными или "чувствительными" материалами. Помимо этого, ограничивается доступ к не подконтрольным правительству КНР социальным сетям, а также контенту, связанному с азартными играми.

Напомним, пользователи Android загружали вирус из Google Play под видом игры.

Также мы писали, что Google начала процедуру отказа от Android. Компания отовсюду убирает название мобильной операционной системы Android и начинает медленный процесс закрытия проекта.

Ранее компания официально объявила о закрытии соцсети Google+ для обычных пользователей. Также Google пообещала заблокировать приложение на 32 миллионах смартфонов.
Китай, Google, КНР, Amnesty International, поисковик, Dragonfly

Вы сейчас просматриваете новость "Google выступила против поисковика Dragonfly, который собираются запустить в Китае". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Техно

Google Play оказалась беззащитной перед вирусами. Фото: DTF

Google Play заражен вирусами: пострадали полмиллиона пользователей

Вчера, 10:25

Вирус в Google Play маскировался под игры, и заманивал детей скачать их бесплатно

Финансы

Google PayOnline. Фото: NewsYou

В Украине появится новый платежный сервис от Google для покупок в интернет-магазинах

Вчера, 07:44

Google PayOnline уже работает в 50 странах
Загрузка...

Техно

Google Play для Android не единственный способ скачать и установить приложения. Фото: Android Central

ТОП-5 альтернатив Google Play для Android

26 Ноября, 09:33

Составлен рейтинг лучших альтернатив Google Play для Android

Техно

Fuchsia OS появится на смартфонах после смерти Android. Фото: Droid Life

Смерть Android: Google готовит замену

25 Ноября, 14:41

Google тестирует преемника Android на смартфонах от Huawei - Fuchsia OS
Загрузка...