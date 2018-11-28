Google выступила против поисковика Dragonfly, который собираются запустить в Китае

Группа сотрудников американской корпорации Google опубликовала во вторник открытое письмо с призывом к своему руководству не запускать поисковую систему Dragonfly, предназначенную для Китая, – пишет ТАСС.

Ранее с аналогичным призывом выступила неправительственная правозащитная организация Amnesty International ("Международная амнистия"), заявившая, что Google должна "бороться за свободный интернет, где информация доступна каждому".

"Мы выступаем против технологий, которые помогают власть имущим подавлять слабых, где бы это ни происходило", – отмечается в послании, опубликованном на онлайн-портале "Медиум" (Medium). "[Запуск] Dragonfly в Китае создаст опасный прецедент... после которого Google будет труднее отказывать другим странам в подобных уступках", – отмечается в письме, которое подписали более 100 сотрудников компании.

По версии авторов послания, Dragonfly будет способствовать процветанию в Китае "цензуры и дезинформации, распространяемой по указанию правительства".

"Принимая во внимание сообщения о подавлении голосов диссидентов китайским правительством, такой контроль, скорее всего, будет использоваться с целью заставить замолчать представителей маргинальных слоев общества и для продвижения информации, которая пропагандирует правительственные интересы", – утверждается в письме.

О том, что Google планирует запустить в Китае поисковик со встроенной цензурой сайтов, которая отвечает жестким требованиям китайских законов, стало известно в августе. Как сообщил портал "Интерсепт", работа над поисковиком ведется в Google с весны 2017 года и заключается в создании приложения на платформе Android, которое будет автоматически убирать из поиска информацию, заблокированную системой "Золотой щит" (за пределами страны более известно название "Великий китайский файрвол").

Система "Золотой щит" действует в Китае с 2003 года. Ее задача – фильтровать доступ пользователей к сайтам и интернет-услугам. Блокировкам обычно подлежат страницы с антигосударственными или "чувствительными" материалами. Помимо этого, ограничивается доступ к не подконтрольным правительству КНР социальным сетям, а также контенту, связанному с азартными играми.

Напомним, пользователи Android загружали вирус из Google Play под видом игры.

Также мы писали, что Google начала процедуру отказа от Android. Компания отовсюду убирает название мобильной операционной системы Android и начинает медленный процесс закрытия проекта.

Ранее компания официально объявила о закрытии соцсети Google+ для обычных пользователей. Также Google пообещала заблокировать приложение на 32 миллионах смартфонов.