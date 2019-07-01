Google запустила бесплатную платформу для малого бизнеса

На новой платформе малые предприятия могут получить персонализированные бизнес-планы

Фото: Pixabay

Компания Google запустила бесплатную платформу с инструментами для развития малого бизнеса. Об этом сообщается в официальном блоге Google.

"Сегодня, в Международный день малого бизнеса, мы запустили новую инициативу – Grow with Google (Растите с помощью Google – ред.), которая призвана помочь малому бизнесу найти нужные инструменты и услуги Google для достижения своих бизнес-целей", – говорится в сообщении .

Как отметили в Google, компания в течение многих лет создавала инструменты, которые призваны помочь малым предприятиям расти и развиваться. Только в 2018 году эти инструменты поиска и рекламы способствовали созданию экономической выгоды в $ 335 млрд.

Отмечается, что на новой платформе малые предприятия могут получить персонализированные бизнес-планы – по заявке будет сформирован персонифицированный план для развития бизнеса. Grow with Google предоставит советы, как расширить онлайн-присутствие компании, привлечь больше клиентов и работать эффективнее. Кроме этого, платформа предоставит информацию о бесплатных мастер-классах Grow with Google.

Напомним, Google начала войну против блокировщиков рекламы. Новое обновление Chrome заставит пользователей принудительно смотреть рекламу.

Также мы писали, что Google отказалась выпускать планшеты. Планшеты Google так и не смогли снискать популярность у пользователей.

Кроме того, мы писали, что компания Google прекращает сотрудничество с китайским производителем смартфонов Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования этой компании.

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