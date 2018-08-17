H&M приходит в Украину: стало известно, где и когда откроется второй магазин

Крупнейший европейский ритейлер H&M, который являются одним из самых ожидаемых в Украине брендов, откроет второй магазин сети в Украине уже в октябре 2018 года. Об этом сообщила генеральный директор H&M в Украине Доминик Фантачино.

"Первый магазин площадью 3 тыс. кв. м мы откроем завтра (18 августа. – Ред.) в ТРЦ Lavina Mall, а второй – в ТРЦ Sky Mall в октябре. Мы уверены, что Украина – крупный рынок, и мы исследуем другие локации в Киеве и в больших городах", – сказала Фантачино.

По словам гендиректора H&M Фредрика Олссона, компания также рассматривает возможность открытия магазинов в Украине в стрит-ритейле.

"Ключевое требование к локации магазинов, как говорил каш основатель – быть там, где покупатели ходят с сумками для покупок… Есть еще много привлекательных локаций и, возможно, в один день мы также откроем магазин на Крещатике", – сказал Олссон.

Компания также разрабатывает собственный онлайн-магазин, однако сроки его запуска пока неизвестны.

По словам гендиректора ритейлера, H&M оптимистически оценивает перспективы развития сети в Украине. В то же время H&M пока не планирует выводить на украинский рынок другие бренды группы.

По информации пресс-службы H&M, приоритетным направлением для расширения сети H&M в Украине являются другие крупные города, кроме Киева, в связи с большим спросом с их стороны. Сейчас ритейлер исследует большие города и ищет подходящие локации.

Напомним, в июле 2017 года компания H&M официально объявила о планах выйти на украинский рынок. До этого сообщалось, что H&M заинтересовался украинским рынком, но компания не подтверждала эту информацию.

Но, как отмечали эксперты, в случае H&M в Украине широко представлены его конкуренты аналогичного ценового сегмента, что свидетельствует о наличии спроса и реалистичности успешной работы в стране.

Это уже вторая попытка бренда начать работу в Украине – первая состоялась в 2014 году, когда H&M заключила договор с ТЦ Respublika. Тогда сделку заморозили еще на этапе согласования документов.