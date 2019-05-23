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Игорный рынок онлайн-казино Осаки привлекает международных операторов

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23 мая, 17:33

В Японии был принят ряд законов, регулирующих деятельность игорного рынка страны. В результате международные операторы казино ринулись в Осаку для получения лицензии

Фото: pixabay
Фото: pixabay.

Причиной ажиотажа является спонсирование национальных мероприятий и финансовая помощь регионам, понесшим наибольшие убытки в результате землетрясения.

Осака была признана MGM Resorts International лучшим местом дислокации интегрированного курорта. Главными конкурентами, желающими быть задействованными в игорном бизнесе, являются Йокогама, Нагасаки и Хоккайдо. Под строительство лицензированного казино готовы выделить территорию в префектуре Вакаяма.

Инвестиции в размере 10 млрд долларов предлагает Melco Entertainment. Выделенные средства предназначены для возведения IR, но только при условии получения лицензии и строительства казино в Осаке.

По мнению экспертов, формирование и постройка интегрированных игорных зон нецелесообразны. Высокие налоговые ставки и территориальные ограничения для заведений не оправдают ожидания и не принесут желаемой прибыли. Особенно учитывая тот факт, что приличную часть рынка уже занимают многочисленные онлайн-казино.

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Тег казино, онлайн-казино, Осаки

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