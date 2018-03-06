Иностранные инвесторы заинтересовались IT-компаниями в Украине

Сегодня, 13:35

Иностранный капитал в IT-сфере в 2017 году составил 96% общего объема инвестиций

Иностранные инвесторы заинтересовались IT-компаниями в Украине

Экспорт IT-услуг из Украины вырос на 20%, а общий объем инвестиций в украинские IT-компании составил $265 млн за 2017 год, что на 231% больше показателей 2016 года. Об этом свидетельствуют данные исследования Dealbook of Ukraine, пишет "Экономическая правда".

Так, в 2017 году было заключено 44 сделки, а в 90% ведущими были иностранные инвестиционные фонды (например, General Catalyst, IVP, Spark и Almaz Capital), но при участии украинских инвесторов.

Иностранный капитал составил 96% общего объема инвестиций, при том что в 2016 году и ранее распределение внешнего и локального капитала было практически равным.

"Общий объем инвестиций в украинские IT-компании за последние 5 лет составил $630 млн, в том числе с участием ведущим мировых инвесторов, что свидетельствует о развитии и устойчивости отрасли в условиях экономических и политических проблем страны", – отметил управляющий партнер AVentures Capital Евгений Сысоев.

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В 2017 году украинские стартапы привлекали инвестиции в первую очередь от венчурных фондов (90%), а также от ангелов (6%) и на краундфандиновых платформах (3%) .

Самыми крупными раскрытыми сделками 2017 года стали $110 млн инвестиций в Grammarly, $30 млн в BitFurry, $10 млн в Petcube и $7 млн в People.ai.

Напомним, как считает министр финансов Александр Данилюк, у Украины есть шанс стать одним из IT-центров мираМинистр отметил, что, согласно прогнозам, размер мирового IT-рынка в 2018 году достигнет 3,7 трлн долл., что на 4,3% больше, чем в 2017 году.
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