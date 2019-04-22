Как открыть агентство аутсорсинга: бизнес-план

На услугах предоставления проектных сотрудников заработаем более 22 тыс. грн ежемесячно

Источник фото: sales-generator.ru.

Современный бизнес привык считать деньги: от правильно составленного бюджета зависит успех развития предприятия, благосостояние команды и возможность сопротивляться новым волнам возможного кризиса. Поэтому предприниматели стараются передавать на аутсорсинг те функции, которые могут выполнять специалисты вне штата. Это услуги юридического, налогового, бухгалтерского сопровождения. Как вариант, бизнесмены приглашают извне клинеров, строителей, ремонтников, грузчиков, курьеров. Этот стабильный спрос создает возможность запуска кадрового агентства, предоставляющего услуги аутсорсинга.

"Услуга востребована, но ниша занята давно работающими агентствами. Поэтому новичкам придется демпинговать в ценах или формировать уникальное предложение. В принципе можно предлагать аутсорсинг начинающим компаниям или малым предприятиям", — говорит HR-эксперт Rabota.ua Татьяна Пашкина.

А глава Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос отмечает: аутсорс-бизнес требует низких вложений и может окупиться за 3 месяца. Поэтому "Сегодня" изучила плюсы и минусы запуска агентства аутсорсинга в Киеве.

Бизнес-план создания агентства по аутсорсингу

1. Описание проекта

Открываем в Киеве агентство по предоставлению услуг аутсорсинга "На все руки". Это когда в компании какой-либо функционал — юристы, бухгалтеры, айтишники — выполняет внешний исполнитель, а не штатный сотрудник. На старте будем предоставлять курьерские услуги. Эти функции будут интересны ресторанам, магазинам, мини-гостиницам, издательствам, ивент-агентствам. Будем сотрудничать с небольшими заказчиками, чтобы наработать портфолио. Нашими сотрудниками будут студенты и люди, которым нужна работа в гибком графике.

По оценкам, если в месяц к нам придут 40 заказчиков, проект окупится через 2,4 года.

2. Стартовый капитал

ТЕХНИКА. Понадобится закупить оргтехнику – ноутбуки, модем-роутер с функцией вай-фай, мобилки, принтер и сканер. Также запасемся канцелярией: ручками, карандашами, блокнотами, бумагой для принтера.

Итого: 100 тыс. грн.

САЙТ. Нужно заказать разработку полноценного веб-портала, а также арендовать домен и хостинг, сроком на год. На сайте разместим перечень наших услуг, отзывы клиентов, портфолио работ, прайс с ценами, новости и контакты.

Итого: 20-25 тыс. грн.

ЭКОНОМИЯ. На старте не будем арендовать офис, так как планируем работать дома. Поэтому не учитываем расходы на ремонт помещения, оплату охраны и уборки.

ВСЕГО: 125 тыс. грн.

3. Текущие расходы

Нужно платить за интернет, мобсвязь, свет, доставку воды, покупку канцтоваров (2000 грн). Еще 2 тыс. грн заложим на ликвидацию форс-мажоров — когда надо починить, например, ноут.

Итого: 4000 грн.

СОТРУДНИКИ. На старте работать будет один владелец бизнеса (8 тыс. грн). Он планирует вести переговоры с клиентами, обновлять сайт и соцсети, искать курьеров, вести отчеты и т. д. Курьеры будут находиться на договорах, и получат деньги по факту выполненной работы (35 грн в час, плюс оплата расходов на транспорт).

ВСЕГО: 12 тыс. грн.

4. Маркетинг, реклама

Развивать наше агентство будет через соцсети. Там заведет странички, где будем постить новости, отвечать на вопросы людей. Также заведем видеоблог, чтобы подтвердить экспертность нашего агенства в найме курьеров. На этом канале будем рассказывать о преимуществе аутсорсинга в этом сегменте услуг, правилах поиска хорошего курьера и т.д. Эти инструменты обойдутся бесплатно.

Деньги надо будет вложить в рекламу в социальных сетях (5 тыс.грн), печать визиток, календарей, флайеров и другой рекламной продукции (1000 грн).

ВСЕГО: 6 000 тыс. грн в мес.

5. Окупаемость проекта

По оценкам экспертов, доходность в проекте составляет 20-40%. Наш прайс минимальный — 10%. Месяц работы (20 раб. дней по 8 часов) курьера под ключ обойдется клиенту в 6160 грн. Сюда входит 5600 грн зарплата, плюс 10% (560 грн) агентских, без учета выплаты расходов за транспорт. Это значит, что для покрытия текущих (12 тыс.) и маркетинговых (6 тыс.) расходов (всего 18 тыс.), нужно в месяц получить 40 заказов на полную загрузку курьеров. В итоге заработаем 22400 грн агентских. За вычетом текущих расходов останется 4400 грн. Получается, что с учетом стартового капитала (125 тыс.) проект окупится за 2,4 года.

Покажите клиентам авторитет

Бизнес-план запуска в Киеве агентства по предоставлению услуг аутсорсинга проанализировал руководитель Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Эксперт считает, что бизнес-идея может быть востребована в больших городах нашей страны, поэтому нужно обязательно развивать эти услуги в интернете.

"Актуально использовать все имеющиеся сейчас каналы распространения информации, например, социальные сети, в том числе узконаправленные — для айтишников, студентов, кадровиков. Там можно искать новых сотрудников в команду или клиентов. Также полезно завести видеоблог на платформе YouTube. Там можно делиться секретами успеха, рассказывать о трендах вашей отрасли, отвечать на любые, даже каверзные вопросы подписчиков. Такой подход позволит создать большое поле слушателей и зрителей, которые могут советовать агентство как экспертов в тех или иных вопросах. Сегодня такие рекомендации можно считать лучшим инструментов в популяризации услуги аутсорсинга. Причем не исключено, что конкуренты тоже будут следить за вашими видеоматериалами. Ведь если предприниматель не боится делиться советами, мыслями и прогнозами — значит, у него в рукаве немало козырей, полезных в развитии бизнеса. И к мнению таких экспертов надо прислушиваться", — поясняет Андрей Забловский.

ДЕНЬГИ. Перспективным запуск агентства по аутсорсингу можно считать и по причине низких вложений на старте.

"Действительно, можно вложиться в $3—5 тыс. Инвестиции можно направить на закупку хорошего оборудования, разработку веб-сайта, при необходимости — субаренду небольшого офиса в центральной части города. Но на старте лучше не создавать высокие текущие расходы типа оплаты аренды помещения и "коммуналки". Лучше попробовать поработать из дому, а встречи организовывать в кафе. Если владелец агентства уже известен в определенных кругах как крутой специалист, его репутация станет визитной карточкой для получения первых заказов от друзей, знакомых, экс-коллег. Эти заказы могут стать базой для успешных историй в портфолио. А далее, через 3—6 месяцев, если спрос на услуги аутсорсинга будет расти и появится необходимость в запуске полноценного офиса, можно выделить бюджет под эти задачи", — уточняет Забловский.

Запускайтесь в белом формате

Под оптимизацией персонала часто понимают только сокращение численности работников. Но оптимизация подразумевает определение адекватной численности персонала для решения долгосрочных (стратегических) и краткосрочных (операционных) задач, и дальнейшее заполнение численности — сокращение или увеличение — поясняет юрист адвокатского объединения "А.Д.ХОК" Артем Телюк.

"Сохранение кадрового потенциала, внедрение мотивации в кризис и распределение производственной нагрузки — этот комплекс проблем требует филигранного подхода. Поэтому бизнес в данной сфере актуально запускать. Но делать это должны профессионалы, которые привыкли работать официально", — отмечает Телюк.

Для этого сначала необходимо зарегистрировать субъекта предпринимательской деятельности: физлицо-предпринимателя или юрлицо, и выбрать группу налогообложения, которая подходит для предоставления услуг. Процедура оформления занимает до 14 дней.

"Далее нужно обратиться в Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Здесь надо зарегистрировать декларации соответствия материально-технической базы требованиям пожарной безопасности. Именно терорганы ГСЧС осуществляют функции регистрации деклараций соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности", — акцентирует Телюк.

По его словам, запуск сайта компании должен соответствовать требованиям, прописанным в Законе Украины "Об электронной коммерции".

"Также открытие подобного бизнеса согласовывается с органами местного самоуправления и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном законодательством порядке. Поэтому перед открытием и началом работы обязательно необходимо сообщить письменно об этом орган местного самоуправления (его исполнительный орган), на территории которого будет осуществляться соответствующая хозяйственная деятельность", — обращает внимание Телюк.

Формируйте услуги под ключ

Бизнес по предоставлению услуг аутсорсинга сложный, говорят эксперты: предприниматель должен сформировать не только услугу, решающую конкретную проблему в избранной отрасли, но и быть готовым решить этот вопрос при массовых запросах.

"Поставка клинера для одного ресторана — это несерьезно для любого бизнеса. А обеспечение уборщиками всех заведений общепита в конкретном городе — уже достойно уважения", — отмечает Андрей Кривонос.

Поэтому предприниматели, готовые запускать агентство по предоставлению услугаутсорсинга, должны обладать определенным опытом — кадровика, налоговика, юриста, финансиста.

"Это важно: предприниматель должен иметь связи, чтобы искать клиентов, нанимать опытную команду и иметь репутацию высококлассного специалиста. Тогда клиенты придут в новое агентство, потому что будут уверены в качественном выполнении любого заказа",— поясняет эксперт.

Еще в агентстве важно правильно сформировать прайс — чтобы клиентам было выгоднее передать функции, скажем, юриста или бухгалтера на аутсорсинг, чем нанимать этих специалистов в штат компании.

НИШИ. По мнению экспертов, успешным такой бизнес будет, если предприниматель сформирует новое для рынка предложение под ключ.

"Можно предлагать услуги аутсорсинга для айти-сектора, строительства, иностранных компаний, банков, ресторанов, с/х. Это может быть юридическое, налоговое, бухгалтерское сопровождение, а также ремонт, промышленный альпинизм, сезонные работы, клининг, курьеры и т. д. Важно, чтобы услуги предлагались в формате "офиса под ключ" начинающим компаниям или малому бизнесу, которым проще отдать эти обязанности специалисту, чтобы тот раз в месяц отдавал отчет в налоговую, чем брать бухгалтера в команду", — уточняет Татьяна Пашкина.

Также аутсорсинг востребован в реализации нишевых проектов, когда специалисты нужны временно.

"Такие услуги нужны иностранным компаниям, которые выходят на рынок Украины. Например, айти-компании. Им нужны помощники в нашей стране, чтобы зарегистрировать бизнес, найти офис, нанять сотрудников. Клиентов можно искать, например, в социальных сетях вроде LinkedIn", — подчеркивает Пашкина.



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