Как открыть онлайн-ресторан: бизнес-план

Бешеный график работы заставляет украинцев часто сидеть в офисе без обеда практически до поздней ночи. У одних сотрудников могут быть завалы в подготовке отчетности, у других — завершение сразу нескольких сложных проектов, а у третьих просто ненормированный офисный день.

Понятно, что в таких условиях у людей не остается времени ни на полноценный сон, ни на спокойный перекус в соседнем кафе. Тогда на выручку "офисному планктону" приходят рестораны или кафе, где можно заказать обед по интернету и получить его в заранее оговоренный период.

"Это перспективное направление для запуска бизнеса, поскольку можно стартовать с минимальными инвестициями, скажем, до $5 тыс. и окупить затраты за 1,5—2,5 года. Но важно помнить, что блюда для доставки обедов должны быть простыми — борщи, салаты, котлеты, а цены — доступны кошельку среднего менеджера с зарплатой в 6—8 тыс. грн", — советует глава Ассоциации франчайзинга в Украине Андрей Кривонос.

"Сегодня" изучила перспективы и риски запуска онлайн-ресторана в Киеве.

Бизнес-план онлайн-ресторана

1. Характеристика проекта

Открываем онлайн-ресторан "Котлета и салат". На старте будем ориентироваться на приготовление обедов для офисных сотрудников. Планируем заранее составлять меню на неделю, в котором укажем возможность заказа трех блюд на выбор: супа, салата, мяса, рыбы, гарниров, десертов. Развозить обеды будем в ближайшем районе, чтобы люди смогли съесть горяченького. Это значит, что заказы принимать собираемся в пределах 10—15 минутах пешего доступа или метро от нашей кухни. В будущем, когда дело пойдет в гору, предложим клиентам доставку завтраков/ужинов, а также обслуживание дней рождений, корпоративов и др. По предварительным оценкам, если ежедневно (из расчета 20 рабочих дней в месяц) у нас будут заказывать 150 обедов на средний чек в 50 грн, затраты окупятся за 7—8 месяцев.

2. Стартовые затраты

Нужно продумать оборудование для запуска кухни. Для этого закупим холодильники, водонагреватель, весы, плиты, вытяжки, кухкомбайны, приборы шоковой заморозки, столы, стеллажи, микроволновку, электрочайник, фритюрницу, блинницу, сковородки, кастрюли, ножи, форму и т. д. На этом списке по закупке техники и мебели можно сэкономить, если купить все в хорошем бэушном состоянии. Постараемся вложиться в 300 тыс. грн.

Также нужны ноутбуки, телефоны, кассовый аппарат, принтер, сканер, ксерокс, модем-роутер, сейф, канцтовары. На эти цели заложим 60 тыс. грн. И около 30 тыс. грн понадобятся на одноразовую посуду, продукты, бытовую химию и т. д.

ВСЕГО: 390 тыс. грн.

3. Текущие расходы

Аренда. Ищем столовую/кафе, где разместим кухню в 30—40 кв. м. Зал работать не будет: там будем формировать заказы, хранить запасы и т. д. Нужен ремонт и подключенные коммуникации. Важно, чтобы рядом были офисы, где работают наши заказчики. Аренда помещения на Лукьяновке в 60 кв. м обойдется в 24 тыс. грн. Еще 6 тыс. грн заложим на ЖКУ, мобсвязь, интернет.

Зарплаты. На старте трудоустроим 2 поваров-универсалов (по 12 тыс. грн). Один из них — владелец бизнеса. Нужны уборщица (5000 грн) и бухгалтер на полставки (4000 грн). А курьеры будут работать на аутсорсинге, поэтому зарплату не учитываем, ведь в прайсе будет указана стоимость доставки обеда. Еще 30 тыс. грн ежемесячно уйдет на продуктовые запасы, моющие, ланчбоксы и т. д.

ВСЕГО: 93 тыс. грн.

4. Макетинг, реклама

Чтобы наш онлайн-ресторан хорошо работал, нужен хороший сайт. Там нужно разместить меню с нашими блюдами, прайс, контакты и т. д. Это позволит клиентам быстро делать выбор обеда и позвонить нам для оформления заказа. Так что потратим на разработку сайта, а также домен и хостинг, сроком на год порядка 20 тыс. грн.

Помимо этого, заложим порядка 5 тыс. в месяц на печать визиток, флайеров, техподдержку, рекламу в соцсетях и другие нужды. И конечно, нужно обратить внимание на возможности соцсетей, где можно открыть странички нашего онлайн-ресторана, постить новости, меню и фотографии, общаться с клиентами и др.

ВСЕГО: 20 тыс. грн на старте и 5 тыс. грн ежемесячно.

5. Окупаемость проекта

Средний чек нашего обеда — 50 грн. Обычно наценка составляет 20—30%. Предположим, что можем приготовить 150 обедов в день. Исходя из 20 дней загрузки в месяц, приготовим всего 3000 обедов. В итоге сможем заработать 150 тыс. грн в месяц. От этой суммы минусуем текущие (93 тыс. грн) и маркетинговые (5 тыс. грн) расходы (всего 98 тыс. грн), останется 52 тыс. грн. С учетом стартовых (390 тыс. грн) и маркетинговых (20 тыс. грн) затрат (всего 410 тыс. грн), проект окупится через 7—8 месяцев.

В принципе, бизнес жизнеспособен, но рисками могут стать летний сезон, когда клиенты уезжают в отпуск. Сложностей добавят валютные колебания, рост ЖКУ и т. д. В такой ситуации придется или повышать цены, или расширять перечень услуг.

Можно готовить на кухне дома

Бизнес-план проанализировал руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Он отмечает, что в условиях нестабильной экономики стартовать в секторе массового питания нужно скромно:

"Онлайн-рестораны являются клиентоориентированным бизнесом, где доход зависит от покупателей. Поэтому сложно прогнозировать, что ежедневно заказы будут на ту загрузку кухни, где просчитана окупаемость текущих расходов. То есть если люди будут заказывать, условно, не 150, а 100 обедов в день — есть риск, что не хватит средств на оплату аренды. Поэтому стоит внимательно просчитывать стартовые и текущие затраты, прежде чем запускать заказ и доставку обедов".

По мнению эксперта, перед запуском бизнеса лучше промониторить возможную аудиторию в интересующем районе:

"Для этого стоит скооперироваться с поваром. А можно первые обеды готовить дома, на кухне. Это может быть 5—10 заказов в день. Но даже минобъемы позволят понять, нравится ли бизнес и стоит ли его развивать. Но нужно учесть, что эти "пробы пера" нелегальны с точки зрения закона, саннорм и других требований. Поэтому предприниматель должен понимать, что несет все риски от приготовления и реализации блюд".

Эксперт рекомендует уделить пристальное внимание поиску клиентов, ведь именно они обеспечивают востребованность конкретного онлайн-ресторана.

"Можно пройтись по бизнес-центрам, пообщаться с администраторами компаний, договориться о пробной доставке обедов. Причем нужно интересоваться небольшими и крупными офисами, ведь, как показывает практика, нормальный формат питания может быть не налажен даже в корпорации с иностранными инвестициями", — отмечает Забловский.

При этом экономист уверен: если угадать желания клиентов, то есть готовить простую вкусную и разнообразную еду по доступной цене, отбоя от клиентов не будет.

"Сейчас в столице есть пара сотен компаний, предлагающих доставку обедов. Но даже широкий выбор заставляет клиентов менять поставщиков обедов, ведь могут не устраивать цена, меню, качество блюд. Поэтому найти место под солнцем тут реально", — говорит Забловский.

Оформляем бизнес официально

Юристы отмечают: запуск онлайн-ресторана с правовой точки зрения — процедура сложная.

"Для открытия надо зарегистрировать субъект предпринимательства (юрлицо или ФЛП), встать на учет в налоговую. По закону осуществление хоздеятельности без госрегистрации — админправонарушение. За это предусмотрен штраф (от 17 до 51 тыс. грн), конфискация продукции и средств, полученных от реализации в онлайне без регистрации предпринимательства. Процедура урегулирована законом "О госрегистрации юрлиц, физлиц-предпринимателей", — говорит партнер АО "А.Д.ХОК" Александр Иванишин.

С одной стороны — для запуска онлайн-торговли не нужны лицензии. Но деятельность онлайн-ресторана регулируют нормы законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов и э-коммерции. Согласно закону "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", чтобы открыть сервис по доставке обедов, нужно зарегистрировать в Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов мощности (помещение кухни ресторана, транспорт для доставки). Процедура урегулирована в приказе Минагрополитики №39 от 10.02.2016 г.

"Если нормы не выполнены, идет ответственность: для физлиц-предпринимателей — штраф от 8 до 15 минзарплат, а для юрлиц — от 23 до 30 мин.з/п", — говорит Иванишин.

Потом нужно получить в Госпродпотребслужбе заключение госСЭС, соответствует ли кухня саннормам. Порядок утвержден в приказе Минздравоохранения №247 от 09.10.2000 г.

"Надо обратиться в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям за разрешением для работы онлайн-ресторана. Террорганы ГСЧС регистрируют декларации соответствия материально-технической базы (кухни) требованиям пожарной безопасности", — отмечает юрист.

Запуск заведений обслуживания граждан согласовывается с местными властями. До старта нужно сообщить письменно об этом орган местного самоуправления, где идет хоздеятельность.

"Раз товары в онлайн-ресторане реализуются по сайту, надо оформить веб-страницу официально. В законе "Об э-коммерции" сказано: интернет-страница магазина должна содержать, в частности, полное наименование юрлица или ФИО физлица-предпринимателя; местонахождение юрлица или место регистрации и место фактического проживания физлица-предпринимателя и др. Еще укажем, что в стоимости товара включены налоги", — перечисляет Иванишин.

Обращаем внимание на нюансы

Перед запуском онлайн-ресторана нужно внимательно определить локацию будущего бизнеса.

"От этого зависят текущие расходы, в том числе аренда помещения. Имеет смысл искать помещение для работы не в самом центре или рядом с метро, а в спальных районах, так как это позволит существенно сэкономить на текущих расходах. При этом в аренду можно брать не только помещение кафе или столовой, но и небольшого магазина или офиса. Главное, чтобы там были все подключенные коммуникации: электричество, вода, канализация. А если чего-то не хватает, важно, чтобы владелец помещения был готов предоставить арендные каникулы, чтобы можно было сделать небольшой ремонт или подвести необходимые коммуникации", — подсказывает Кривонос.

При этом эксперт уточняет: если помещение под кухню для онлайн-ресторана будет арендоваться в спальном районе или на окраине города, значит, не стоит открывать реальный зал для ресторана: клиентов в таком заведении может быть совсем немного, и это не поможет получить хороший доход.

"Важно, чтобы локация для бизнеса имела хорошую транспортную развязку, поскольку это поможет охватить доставкой обедов сразу 2—3 района", — считает Кривонос.

В то же время предприниматели отмечают, что в сегменте доставки еды нужно всегда прислушиваться к пожеланиям клиентов.

"Это кажется, что все просто: взять и приготовить обед для 5—10 человек в офисе. Но кто-то может при этом не есть сыр, быть вегетарианцем или страдать аллергией на определенные приправы. И эти нюансы нужно учитывать, чтобы сохранить здоровье клиента и его лояльность к вашему бизнесу", — считает менеджер по доставке обедов Евгений Порфиров.

А владелец столичного кафе Антон Примаков уточняет: чтобы клиенты снова и снова заказывали обеды с доставкой на конкретной кухне, важно уделять внимание доставке блюд, их оформлению и аксессуарам.