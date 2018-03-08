Как поставить цель и достигнуть ее: опыт целеустремленных людей и советы психотерапевтов

Все мы часто мечтаем о чем-то, строим какие-то планы. При этом у одних многое сбывается довольно быстро и за ними закрепляется слава человека, кому под силу свернуть горы, а у других мечта так и остается неосуществленной. Последние либо отметают ее, оправдываясь в душе, что идея была хорошая, но они не готовы ею заниматься сейчас, или приходят к выводу, что им по каким-то причинам реализовать задуманное не дано. "Сегодня" узнала, как действуют целеустремленные люди для исполнения своих желаний, зависит ли исполнимость задач от целей и как понять, что имеет шанс сбыться.

Много хочу, мало получу

Деятельный человек, который старается заниматься всем одновременно, выглядит со стороны молодцом: и там он поспел, и то ему удается… Окружающим остается только задаваться вопросом: откуда столько сил и времени? На самом деле не всегда все так замечательно. "Молодцы по жизни", по мнению экспертов по личностному росту, запросто могут своего истинного желания не добиться или двигаться к нему очень медленно, потому что одновременно "ведут" несколько своих целей.

"Наше сознание не может эффективно справляться с избытком информации. Это можно сравнить с одновременным стартом учебы игры на 10 музыкальных инструментах. Даже подающим надежды музыкантам такой подход мешает овладеть мастерством в каждой отдельной секции и вскоре приведет к тому, что человек бросит все занятия. Второй вариант: он все же додумается и сделает выбор в пользу одного инструмента, хотя и тут силы уже будут не те", — объясняет куратор-психотерапевт частного киевского центра Светлана Пронина.

Поэтому, по ее словам, нужно записать все свои цели и желания — возможно, даже потратив на это несколько дней, — а после выделить несколько самых-самых "горящих". Формулировать их нужно четко и конкретно: "Хочу зарплату 50 тыс. грн", а не "Хочу разбогатеть"; "Хочу сбросить 5 кг", а не "Хочу похудеть". Цели должны быть в позитивном русле: "Хочу иметь на счету в банке $100 тыс.", а не "Хочу избежать нищеты". А начинаться — обязательно со слов "Я хочу", а не "Мне нужно" или "Я должен", иначе они превращаются в нависшую над вами тяжелую работу.

"Желательно, чтобы вы произнесли цели вслух и с самим собой обсудили, почему вы хотите их добиться. Может выясниться, что цель на самом деле не ваша. Например, если вы себе произносите "Я хочу защитить диссертацию, потому что хочу иметь более высокий статус преподавания, выше заработок и т. д." — это одно. А если цель звучит "Я хочу защитить диссертацию, потому что так всю жизнь хотела моя мама" — это другое. В итоге у вас вырисуется два списка целей: достаточно будет просто поставить плюс на ваших целях и минус на "чужих", — объясняет эксперт.

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Раз два, три, четыре, пять, я иду искать

Далее нужно выписать свои цели по степени желаемости (больше всего я хочу…, а с остальным готов подождать). После этого нужно подумать, не противоречат ли они друг другу:

"Я хочу все время отдыхать на Бали" никак не поможет выполнить цель "Я хочу получать зарплату 100 тыс. грн в месяц". "Возможно, вы придете к тому, что несколько целей будут являться следствием какой-то основной. Например, из "поехать в отпуск в Китай", "выучить китайский язык", "получать зарплату в 100 тыс. грн в месяц", "погасить кредит в банке" и "улучшить физическую форму" главной будет получать желаемую зарплату. Именно эта цель подтягивает все остальные", — рассказывает тренер по личностному развитию Константин Радченко.

Постановка цели и хаотическое движение к ней бесконечное количество времени не принесет ожидаемых результатов. Нужно составить четкий план и поставить временные рамки. План должен отвечать на вопросы: "Что я сделаю первым делом?", "Что последует за этим?", "Кто мне нужен для выполнения определенного шага?", "Что делать, если в результате какого-то шага получится не так, как задумывалось?". Прописав каждый шаг, вы предусмотрите возможные препятствия. В процессе его составления вырисуется, что нужно дополнительно узнать, изучить, достать, кого привлечь и какие у этих людей могут быть интересы, чтобы вам помогать. Часто во время составления плана выясняется, что очередность должна быть совсем не такой.

"После этого каждый шаг нужно разместить во времени, реально взвесив, сколько нужно часов, дней, недель на его выполнение, чтобы сдвиги были видны через 90 (плюс-минус 10 дней). Есть закон так называемых 90 дней: отсюда "растут ноги" у ежеквартальных отчетов, программ фитнес-тренировок и т. д. — приблизительно столько времени человек может концентрироваться на ключевой цели и вести параллельно еще несколько "подцелей". Вы должны видеть какие-то подвижки. В противном случае могут опуститься руки", — объясняет тренер.

Дедлайн. Чтобы путь к цели не оказался бесконечным, засекаем время

Конспект и выход из зоны комфорта

Все тренеры по продвижению утверждают, что цель и этапы должны быть записаны. Так якобы мысль начинает работать во Вселенной, а Вселенная — работать на идущего к своей цели.

"Я это все объясняю немного иначе: план действий ускоряет работу. Если ты уже его составил, знаешь, какой шаг за каким надо сделать, да еще и время себе задал — то даже, если очень ленишься и сбиваешься с таймера, все равно будешь действовать, потому что будет стыдно перед самим собой: вроде бы все проработал, и дело только за "бери и делай", — говорит консультант по имиджу и карьере Ксения Турченко.

Многие люди ленятся сделать план, а некоторые даже стесняются его составлять — по нескольким причинам, каждая из которых начинается со слова "вдруг".

"Вдруг кто-то увидит, будет подтрунивать или сглазит", "Вдруг план все равно работать не будет, и я буду разочарован", "Вдруг все узнают о плане, а я не доведу его до конца — и, кроме собственного разочарования, все решат, что я бросаю слова на ветер", — перечисляет консультант. — Все эти мысли действительно имеют право на существование. Но их хозяину нужно понять: по сравнению с теми, кто может "освистать" или прозвать "фантазером", он уже что-то делает. А посмеявшийся, скорее всего, живет как живется и никаких целей не ставит. А вот человек успешный и целеустремленный, скорее всего, такой план поймет, похвалит и даже что-то конструктивное подскажет. Удивление может вызвать только план на бумаге, поскольку сам он все это у себя в голове держит", — рассказывает психолог Денис Порожний.

Если вы все же не готовы выйти из зоны комфорта — постарайтесь, чтобы ваш план никто не увидел, а о действиях никто не знал.

"Есть еще одно мнение: большие цели, как и деньги, любят тишину. И многие по жизни получали подтверждение: только скажешь кому-то о чем-то, даже если это уже с большой долей вероятности должно произойти, или поделишься своими дальнейшими действиями — тут же обязательно все катится в тартарары. Если у вас убеждение именно такое — спрячьте свой план, никому не рассказывайте и не показывайте, и двигайтесь по нему. Все! Ведь для его выполнения вам достаточно вас самих. А если нужно кого-то привлечь со стороны — им не обязательно разъяснять все от А до Я", — говорит он.

Зона комфорта. Делайте коллажи или прячьте свои записи от "сглаза"

Если прячетесь от работы, она — ваша

Если вы уже все спланировали, но никак не приступите к выполнению намеченного — возможно, это не ваша цель. Вам должны быть выгодны результаты ваших трудов: именно личная выгода двигает нас вперед. Найдите ее или рассмотрите, почему вам хочется прокрастинировать. Можно использовать простой прием. Напишите на листе свою цель, а ниже создайте две колонки: в одной пропишите свои выгоды, если начнете к ней двигаться, в другой — упущенные возможности, если все останется без подвижек. Попробуйте представить себя через 1, 3, 5 лет. Каким вы будете, если сейчас не начнете действовать? Возникшая картинка вам импонирует? Если вы убедились, что вам выгодно идти именно к этой цели, составьте план — что есть у вас уже сейчас для достижения цели, а чего не хватает. Разберитесь, где можно почерпнуть необходимое (знания; ресурсы). Просмотрите свой план и решите: что можно начать делать уже сейчас?

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Первое свое действие вы должны сделать в течение 72 часов после того, как набросали наметки или уже полноценный план. А еще полезно отметить проделанный шаг у себя в блокноте или там, где размещен ваш план, и даже наградить себя чем-то приятным (целый вечер без мыслей о плане, что-то вкусное, поход в кино с друзьями и т. д.). Не бойтесь вносить коррективы в вашу программу действий: после размышлений и корректировки она может дополниться или пойти совсем другим путем.

"Если же в течении 72 часов вы никак не можете найти время, чтобы составить план или приступить его выполнять — подумайте, надо ли оно вам? Возможно, вы ошиблись с целью или она навязана вам другими людьми или социумом. Вполне возможно, что вы с большим удовольствием и с удвоенной хваткой возьметесь за что-то другое в эти 72 часа, чем и будете оправдывать промедление. А еще может быть другой фактор: вы по-прежнему считаете свою цель главенствующей среди остальных, но появились раздражители, которые угрожают вашим планам", — говорит коуч-интерн Наталья Казимирова.

"За" и "против". Если ленитесь приступить к выполнению, просчитайте

Личный опыт с коучем

Чтобы научиться правильно добиваться своей цели, я сходила на прием к коуч-тренеру Наталье Казимировой. Цель звучала так: "Хочу вести свой Telegram-канал и сделать его популярным". Просмотр видео в "Ютубе" дал мне только инструменты (работа с ботами, как создать отложенный пост, как сделать смайлы под постами и т. п.), но нужно было проработать контент и понять аудиторию. Здесь был некоторый ступор и страхи, и Наталья подобрала исключительно под меня методику работы.

Тренер предложила игру: я должна была назвать 5 человек, которые успешно делают то, что я хотела бы уметь. Это могли быть популярные блогеры, редакторы газет, актеры, даже герои фильмов/сериалов. И вот уже через пару минут моя пятерка экспертов "сидела" с нами за столом. Далее следовало спросить у каждого совета — с чего начать работу, или как бы это сделал он. И тут "полетели" мои предположения о том, что бы сказал мне первый "авторитет": "Регулярно писать посты; дать каждому всеми доступными способами знать, что есть такой канал вплоть до спама, выделить тех людей, которые могут дать дельный совет, или, если они популярны, попросить пропиарить мой канал..." Я предлагала, а Наталья записывала тезисы. Мне тут же приходили в голову и возражения относительно советов. Например, мне не по себе оглашать о своем телеграм-канале везде, в частности в соцсетях: меня волновало, что подумают люди, которые у меня в друзьях. Наталья ответила, что всем понравится нереально. Ну напишут те, кому не понравилось, что-то резкое — и что? А вдруг этим они еще и аудиторию подтянут! Второй "воображаемый эксперт" посоветовала найти людей, которые бесплатно или недорого дадут полезную информацию или посоветуют книги/уроки в интернете... И на этой ноте меня посетил очередной "страх". А что, если идея, которую я продвигаю, наивная, и все и так это знают? Но и здесь коуч-интерн убедила: никто не знает, "выстрелит" идея или нет, если не попробовать ее осуществить. При этом Наталья посоветовала "спросить" у знатоков, пока они здесь, как "подстраховать" мой авторитет и т. д. Мы получили внушительный список действий, который мне предстояло начать выполнять в течение 72 часов, и я приступила к реализации. Правда, пришлось вносить коррективы, но следующий план уже начал давать первые результаты.

Помощь союзников

Как ни крути, но чаще всего скрыть свои цели не получается: часть информации открыть придется. И всегда найдутся недоброжелатели и просто те, кто не поймет ваше устремление. А мы в разной степени, но зависим от чужого мнения, поэтому нужно будет придумать, как не дать себе обломать крылья.

Во-первых, следует приспособиться, чтобы получать меньшую дозу негатива. Поэтому, когда вашу цель начинает обсуждать потенциальный вампир, нужно взвесить, удастся ли почерпнуть что-то из его речи: вполне может быть какой-то прокол, который вы не учли, а "доброжелатель" на этот счет часовую лекцию подготовил. Если пользы вы от него не получите, а говорить собеседник собирается только из-за того, что завидует или хочет испортить вам настроение, — лучше срочно вcпомнить о назначенной "важной встрече".

Во-вторых, вам нужно выделить для себя тех людей, которые разделяют ваше устремление, готовы помочь делом или словом (последнее, порой, очень помогает), и каждый раз приходить к ним за новой порцией вдохновения.

Избегайте негатива. Встречайтесь с теми, кто дарит настроение