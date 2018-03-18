Как заработать на умении хорошо организовывать пространство

Современные жилища зачастую переполнены тем, что не нужно, но выбросить жалко. Причин для захамления предостаточно: вещи стали доступнее по цене, маркетинговая ма­шина работает хорошо, потому накупить лишнего очень просто, а вот расстаться — целая проблема. Так и превращаются квартиры практически в свалки. За рубежом даже телепрограммы снимают о "погребенных заживо" — людях, которым сложно передвигаться по своим жилищам из-за обилия вещей. Новые реалии диктуют свои правила: рождаются профессии, призванные помочь людям справиться с этой лавиной, навести порядок в шкафах и расчистить жилое пространство.

Одна из создательниц столичного сервиса "На метле", в котором, помимо уборки, предоставляют услугу разбора шкафов, Анастасия Алексеенко объясняет:

"Убранный дом очень важен, потому что чистота и порядок — это настроение и гармония семьи. За день-два (в зависимости от захламленности) вполне реально справиться с одной квартирой. Если объем работ большой, то мы просто добавляем еще людей, а не увеличиваем время работы".

Мастер по организации пространства Наталия Богданова объясняет важность чистоты так:

"Если у человека бардак в квартире — значит, беспорядок у него и внутри. Он проживает что-­то серьезное в душе и, возможно, сам не справится. Чтобы пойти на расхламление, часто нужны очень большие решимость и сила. Всегда помогаю таким людям и поддерживаю в этом начинании: делаю скидки, не отказываюсь от дополнительной работы. Мы расхламляем не только дом — мы расхламляем чувства, которые помогают потом наладить жизнь. Это все очень связано: гардероб, дом, голова, наши ценности и цели. Стоит начинать с маленьких шагов — уборки дома. А со временем сбудутся и другие желания".

Конечно, существуют и клинические случаи. Но они связаны не просто с психологическими проблемами, а переросли в мании, синдромы и т. д. Тут уже не помогут ни шоу, ни "расхламители" — надо работать с врачами-специалистами.

Как правило, цена определяется индивидуально, в зависимости от количества работы, проведенного времени, объемов жилья и проч. Обычно за наведение порядка в шкафах просят от 400 грн.

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С чего начать работу

Чтобы стать "организатором пространства", нужно быть педантичным и любить порядок. А еще — уметь общаться и хорошо понимать людей. Обычно в эту работу приходят случайно. Наталия вспоминает:

"Расхламлять квартиры я начала больше десяти лет назад. Приехала погостить к подруге, которая переживала тяжелый развод. И мы за несколько дней "разобрали" с ней квартиру. Выбросили игрушки — подарки бывшего, вещи покойной бабушки — они лежали десятилетиями, другой хлам... После того как она закончила работу, я предложила ей создать коллаж желаний. Так получилось, что это было фото Нью-Йорка и портрет молодого человека — картинки нашли в старых журналах. Закончилось тем, что она переехала в Америку и встретила там мужчину, очень похожего на "принца" из коллажной сказки. И живут они именно в Нью-Йорке! В тот момент я поняла: мы разбираем не шкафы. А свои мысли и жизнь".

Идейный вдохновитель столичного сервиса "На метле" Лала Тарапакина много раз переезжала и жила на съемных квартирах. Работы в офисе было много всегда, а вот на уборку времени не хватало. Тогда девушка подумала: не хватает сервиса, сотрудники которого не просто вымоют квартиру, но и помогут сделать ее уютной и более организованной — и создала его. Работать сюда приходят люди с опытом уборок. Но все равно дополнительно проходят обучение, как организовать пространство и навести порядок в шкафу. Это все проходят на практике: учатся складывать вещи, оптимально организовывать места хранения.

Прежде чем приступить к упорядочиванию дома, обычно встречаются на нейтральной территории, за чашечкой кофе. Обсуждают, как человек видит пространство, какую помощь ждет, сколько у него есть времени и ресурсов. Иногда даже приходится выяснять, каким видит свое будущее, чего хочет добиться в жизни. Вещи расхламляют по категориям: сначала одежду и обувь — обычно это самое простое, с ними люди легко расстаются. Потом — кухонная утварь, книги, канцтовары, ванная, косметика, аптечка. Идеальный вариант: сделать это за один день, на эмоциональном подъеме.

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Советы от умеющих

Сложнее всего расстаться с вещами, вызывающими ностальгию: старыми фотографиями, памятными сувенирами. Тут есть одна рекомендация — сфотографировать их и любоваться в смартфоне или на компьютере. А можно сделать "коробку сокровищ", в которую сложить самые памятные вещицы.

"Бывают совсем тяжелые случаи. У одной моей клиентки на балконе были "банки рода" — ей досталась квартира от бабушки, которая много консервировала и хранила около сотни банок. И вот я убеждаю человека, что стоит оставить 3, ну, максимум 5 штук. Но это не так просто, как может показаться на первый взгляд", — рассказывает Наталия.

Самый главный совет по поддержанию порядка — вещи должны располагаться не так, чтобы их было удобно доставать, а так, чтобы их было удобно класть на место. Также поддерживать чистоту намного проще, если вещей мало. Ну а если выбросить вещи сложно, можно их и продать, подарить или переделать.

Перед тем как начинать организовывать шкафы, Наталия обязательно просит очертить рамки дозволенного:

"Когда я прихожу разбирать гардероб, сразу спрашиваю: "Вы хотите, чтобы я была "добрым полицейским", спасала вещи и помогала их интегрировать в новый гардероб, или "злым" и все нещадно выбрасывала?" У девушек есть такой внутренний страх, что не останется вещей, а на новые придется разориться, поэтому я стараюсь быть рациональной".

Мнение экспертов

Анастасия Алексеенко, соорганизатор сервиса по уборке:

"Стоит продумать системы хранения, потому что обычно шкафы очень неудобны. Как правило, мы предлагаем вертикальную систему хранения — тогда все вещи на виду, и их легко доставать".

Наталия Богданова, специалист по расхламлению: