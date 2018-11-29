Какие профессии исчезнут из-за роботов: прогноз ученых

Ученые из Центра научно-технологического прогнозирования при НИУ ВШЭ назвали профессии, которым грозит исчезновение из-за роботизации. Об этом говорится в докладе "Человек и инновации".

Отмечается, что с вероятностью в 91–99% могут исчезнуть профессии раздельщиков мяса и рыбы и сборщиков электромеханического оборудования.

Кроме того, под угрозой исчезновения находятся сельскохозяйственные инспекторы, технические специалисты по геологии, специалисты по продажам в ретейле, кредитные аналитики, а также риэлторы, офисные клерки и технические специалисты по медкартам и записям.

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Одним из наиболее чувствительных секторов, на который уже давят новые технологии, выступает оптовая и розничная торговля, а также профессии, связанные с ремонтом, заявил директор Центра научно-технологического прогнозирования НИУ ВШЭ Александр Чулок.

По оценке аналитиков, крайне низкая вероятность исчезновения (от 0,14% до 0,44%) — у гидрологов, руководителей, учителей, следователей полиции и социальных работников.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы охотно осваивают рабочие профессии:

Как известно, с 1 января 2018 года Кабмин формально ввел для работодателей обязательные 4%-ные квоты на трудоустройство сотрудников старше 45 лет.