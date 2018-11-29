Какие профессии исчезнут из-за роботов: прогноз ученых

Сегодня, 08:12

Рынок труда в ближайшие годы может заметно измениться

Раздельщики мяса могут исчезнуть с рынка труда
Раздельщики мяса могут исчезнуть с рынка труда. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Ученые из Центра научно-технологического прогнозирования при НИУ ВШЭ назвали профессии, которым грозит исчезновение из-за роботизации. Об этом говорится в докладе "Человек и инновации".

Отмечается, что с вероятностью в 91–99% могут исчезнуть профессии раздельщиков мяса и рыбы и сборщиков электромеханического оборудования.

Кроме того, под угрозой исчезновения находятся сельскохозяйственные инспекторы, технические специалисты по геологии, специалисты по продажам в ретейле, кредитные аналитики, а также риэлторы, офисные клерки и технические специалисты по медкартам и записям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одним из наиболее чувствительных секторов, на который уже давят новые технологии, выступает оптовая и розничная торговля, а также профессии, связанные с ремонтом, заявил директор Центра научно-технологического прогнозирования НИУ ВШЭ Александр Чулок. 

По оценке аналитиков, крайне низкая вероятность исчезновения (от 0,14% до 0,44%) — у гидрологов, руководителей, учителей, следователей полиции и социальных работников.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы охотно осваивают рабочие профессии:

Как известно, с 1 января 2018 года Кабмин формально ввел для работодателей обязательные 4%-ные квоты на трудоустройство сотрудников старше 45 лет
роботы, трудоустройство, профессии, рынок труда

Вы сейчас просматриваете новость "Какие профессии исчезнут из-за роботов: прогноз ученых". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Российская газета

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: кадр из видео

Молодежь в Украине активно осваивает рабочие профессии

21 Ноября, 13:38

Кадры с рабочей специальностью востребованы в любом регионе страны

Бизнес

Фото: pixabay

В Украине работникам, знающим иностранные языки, платят вдвое больше

11 Ноября, 02:30

Английский приносит до +50% к окладу, заграничные командировки, вакансии и полезные связи
Загрузка...

Украина

Фото: П. Мордынская

В Украину на заработки из-за границы: кто приезжает и чем занимаются

4 Ноября, 03:30

"Сегодня" выяснила, почему иностранцы едут на работу в Украину

Бизнес

Квота. В Госслужбе занятости сейчас на учете стоит 195 тысяч возрастных кандидатов

Найти работу в 45 лет в Украине все еще очень сложно: почему буксует закон о квотах

30 Октября, 07:37

Компании не спешат выполнять норму закона, ведь наказания практически нет. Эксперты: важнее навыки
Загрузка...