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Какое игристое пьют украинцы?

17 февраля, 14:31

Актуально

Результаты 2019 года показывают, что потребитель выбирает премиальное выдержанное в бутылке игристое, а, следовательно, доверяет национальному производителю

Рынок игристого вина в Украине вырос в продажах, но только за счет импорта. Среди украинских производителей лидерство удерживает компания ARTWINERY с долей в 30%. В целом украинское производство – упало. Такие данные были зафиксированы исследовательской компании "MRC Brand" по итогам 2019 года.

Александр Черныш, директор компании "MRC Brand" -о ситуации на рынке игристого в Украине.

"В прошлом году рынок игристого в Украине вырос в продажах на +4% и на +14% в деньгах, но исключительно за счет импорта. Отечественный производитель продолжает падать: -10% за 2019 год. Это значит, что украинцы продолжают пить игристые вина, но все чаще отдают предпочтения зарубежным позициям".

Что из импортного пьют в Украине?

"80% всех продаж – это итальянские игристые. Популярные позиции – Fragolino, Asti, Prosecco разных производителей, которые в том числе эксклюзивно импортируется розничными торговыми сетями".

О ситуации с отечественным производством:

"Производство на внутреннем рынке снизилось на 18,6% за 12 месяцев, а это – минус 8 млн бутылок за год. На падающем рынке украинская компания ARTWINERY (известна в странах СНГ как Артемовский завод шампанских вин) – абсолютный лидер категории с долей 28% в бутылках и 30% долей в деньгах".

Игорь Толкачев, генеральный директор компании ARTWINERY.

Какие конкурентные преимущества Украине позволяют удерживаться на падающем рынке?

"Очевидно, что украинский потребитель стал избирательней и более требовательней. Видна тенденция, что теперь он делает выбор или в сторону импорта и популярных во всем мире позиций, например, Prosecco, или в сторону исключительно качественного отечественного продукта с хорошей репутацией.

По результатам 2019 года, мы наблюдаем, что потребитель выбирает премиальное выдержанное в бутылке игристое, а следовательно, доверяет национальному производителю № 1. Так, компания ARTWINERY – производитель с историей, корни которой уходят в 1880 г. Все вина выдерживаются по классическому методу Шампенуа – в бутылках от 12-ти до 60-ти месяцев.

Неоднократно мы получали международное признание. Так, премиум-игристые: Artinero, Grand Artinero и Artwine получили самые высокие престижные награды в международных конкурсах London Wine Competition и Decanter".

О прогнозах на 20-е годы:

"Тенденция с выбором потребителя в сторону все более качественного и премиального продукта будет расти и дальше. Украинский потребитель все больше и лучше стал разбираться в качественных игристых винах. А это значит, что конкуренция ужесточится, но лидирующие позиции будет удерживать только тот производитель, который гарантировано обеспечит покупателя качественным премиальным игристым вином".

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