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Китайцы потребовали от Apple 1,4 млрд долларов

4 августа, 12:18

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Компания из Поднебесной обвинила американского техногиганта в нарушении патента

Против американской корпорации Apple, которая недавно отложила выпуск новых iPhone, подали иск на 1,43 млрд долларов (10 млрд юаней). Инициатором разбирательства стала китайская компания Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology (Xiao-i), которая обвинила Apple в нарушении патентных прав, пишет Reuters.

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Xiao-i специализируется на решениях в сфере искусственного интеллекта. Она требует от Apple возместить ущерб и прекратить "производство, использование, обещание продавать, продажу и импорт" продуктов, которые нарушают патент. В Xiao-i утверждают, что технология распознавания голоса Siri от Apple нарушает патент, на который китайская компания подала заявку в 2004 году и который получила в 2009 году.

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В Apple не ответили на запрос о комментарии. Агентство отмечает, что противостояние между компаниями началось почти 10 лет назад. Еще в 2012 году впервые Shanghai Zhizhen подала в суд на Apple за нарушение патентных прав.

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Напомним, Apple планирует внедрить фотокамеру с перископом в линейку новых iPhone в 2022 году. Чтобы оснастить таким устройством свои смартфоны, Apple обратилась к южнокорейской компании Semco – она предоставит механизм для выдвижения фотокамеры, а также оптику. Такой технологией уже пользуются Huawei и Samsung.

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