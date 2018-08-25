Когда работник может не платить за материальный ущерб, нанесенный работодателю

"Я работал неофициально на фирме. Никто толком не вел учет техники, а сейчас, при увольнении, на меня хотят "повесить" пропавшее добро почти на 25 тыс. грн. Могут ли меня заставить оплатить эту технику?" — Дмитрий А., г. Харьков.

Отвечает Екатерина Гутгарц, партнер ЮК "АБГ":

"Согласно КЗоТ (ст. 130), работники несут матответственность за ущерб, причиненный предприятию вследствие нарушения возложенных на них трудовых обязанностей. Работники несут ответственность только за прямой действительный ущерб, только в пределах и порядке, предусмотренных законодательством, и при условии, если такой ущерб причинен противоправными действиями (бездействием) работника. Эта ответственность, как правило, ограничивается определенной частью заработка работника и не должна превышать полного размера причиненного ущерба. Матответственность работника может быть полной или ограниченной.

За ущерб, причиненный предприятию при исполнении трудовых обязанностей, работники, кроме работников, являющихся должностными лицами, по вине которых причинен ущерб, несут матответственность в размере прямого действительного ущерба, но не больше своего среднего месячного заработка. Матответственность свыше среднего месячного заработка допускается лишь в случаях, предусмотренных законодательством.

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Работники несут матответственность в полном размере ущерба, когда:

1) между работником и предприятием в соответствии со ст. 135—1 КЗоТ заключен письменный договор о принятии на себя работником полной матответственности за необеспечение сохранности имущества и других ценностей, переданных ему для хранения или для других целей;

При этом письменные договоры о полной матответственности могут быть заключены с работниками (достигшими 18 лет), занимающими должности или выполняющими работы, непосредственно связанные с хранением, обработкой, продажей, перевозкой или применением в процессе производства переданных им ценностей. Перечень таких должностей и работ, а также типовой договор о полной индивидуальной матответственности утверждаются в порядке, определяемом Кабмином.

2) имущество и другие ценности были получены работником под отчет по разовой доверенности или по другим разовым документам;

3) ущерб причинен действиями работника, содержащими признаки деяний, преследуемых в уголовном порядке; …исключительный перечень ос­­нований содержится в ст. 134 КЗоТ.

В данном случае на сотрудника не может быть возложена ни ограниченная, ни полная мат. ответственность за недостачу согласно трудовому законодательству:

сотрудник не состоял в трудовых отношениях с предприятием;

на предприятии не велся учет матценностей;

имущество не было передано под отчет работнику;

нет доказательств, что противоправные действия работника повлекли мат. ущерб для предприятия.

Вероятность того, что работодатель обратиться в правоохранительные органы с заявлением о краже в связи с пропажей техники, также мала по описанным выше причинам. Кроме того, законодательством предусмотрена ответственность работодателя за работу сотрудника без надлежащего оформления трудовых отношений в виде штрафа в размере 111 690 грн".