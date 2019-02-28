Кондитерский рынок сократился: какие сладости активнее всего производят в Украине

Потребление сладкого упало из-за роста цен на муку и маргарин

Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Кондитерский рынок сократился: какие сладости активнее всего производят в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7a0/21a/5c77a021a760d.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7a0/21a/5c77a021a760d.jpeg 2019-02-28T10:50:00+02:00 Бизнес Потребление сладкого упало из-за роста цен на муку и маргарин

Рынок кондитерских изделий в Украине немного сократился по итогам 2018 года – за счет уменьшения внутреннего потребления сладостей. В то же время экспорт и импорт "кондитерки" продолжил расти. Об этом свидетельствуют данные Pro-Consulting.

"Сокращение произошло в основном за счет мучных кондитерских изделий, в то время как остальные группы продолжили рост. Такой ситуации на рынке мучных кондитерских изделий поспособствовало повышение цен основных видов сырья мучных кондитерских изделий, к примеру, пшеничной муки. Еще одним неблагоприятным фактором стало уменьшение объемов производства маргарина в 2018 году на 9%", – поясняют аналитики.

В структуре производства кондитерских изделий в Украине в натуральном выражении более половины (55,3%) занимают различные мучные изделия. Шоколад и продукты с содержанием какао вместе составляют долю в 23,6%.

В денежном же выражении ситуация несколько иная. Наибольшую выручку от продаж генерируют шоколадные плитки – 26,6%, печенье – 19,5% и шоколадные конфеты – 17,3%.

Шоколад также демонстрирует самый динамичный рост (29,8% в 2018 году) среди других кондитерских изделий и входит в тройку продуктов с наибольшим вкладом в развитие рынка продовольственных поваров повседневного спроса. При этом Украина стала активнее "кормить" иностранцев шоколадом.

"В Украине можно прогнозировать дальнейшее увеличение объема рынка кондитерских изделий за счет повышения покупательной способности населения. Росту выпуска продукции будет также способствовать расширение географии и количественных характеристик экспорта. Упрочить позиции на внутреннем и международном рынках отечественным кондитерским компаниям поможет совершенствование технологии производства и расширение его ассортимента", – резюмируют аналитики.

Ранее мы рассказывали, как кулинары превращают обычные сладости в произведения искусства:

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