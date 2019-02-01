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Крупнейший продавец в Китае резко опустил цены на iPhone: названа причина

Сегодня, 09:53

"Яблочная" компания противится таким инициативам, но все равно теряет выручку

Фото: Pixabay
Крупнейший продавец в Китае резко опустил цены на iPhone: названа причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3fa/6c9/5c53fa6c98302.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3fa/6c9/5c53fa6c98302.jpg Бизнес "Яблочная" компания противится таким инициативам, но все равно теряет выручку

Из-за падения спроса крупнейший ритейлер электроники в Китае Suning Commerce Group снизил цены на последние модели iPhone уже во второй раз за несколько недель. 

Теперь, по данным Bloomberg, Suning продает iPhone XR 128 Гб по 5588 юаней (830 долларов), то есть на 20% дешевле, чем на официальном сайте Apple. А цена самой дорогой модели в линейке, iPhone XS Max 512 Гб, была уменьшена на 13% или 1,7 тыс. юаней.

Кроме того, Apple сообщила о первом с 2001 года сокращении выручки в предновогоднем квартале, продажи iPhone упали на 15% по сравнению с октябрем-декабрем 2018 года. Несмотря на это, компания противится попыткам ритейлеров по всему миру снизить цены на ее смартфоны.

Рынок смартфонов Китая является самым большим и конкурентным в мире, и Apple не справляется с давлением со стороны других компаний. В октябре-декабре выручка Apple в Большом Китае упала на 27%, что эквивалентно примерно 5 млрд долларов. Жители КНР массово бойкотируют американские товары по призыву руководства страны в качестве ответа на торговую войну с США. Кроме того, по патентному иску Qualcomm суд в Китае вынес решение о запрете продажи актуальных моделей iPhone на территории страны.

Впрочем, падение спроса на смартфоны влияет на Apple и более глобально. Так, компания в целом урезает выпуск iPhone - в январе-марте производство "яблочных" смартфонов снизится на 10%.

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Тег цены, Китай, iPhone, Apple, скидки, iPhone XS, iPhone XR

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Источник:

Интерфакс-Украина

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