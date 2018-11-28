Маск собрался лично полететь на Марс

Сегодня, 06:46

По словам Маска, покорение Марса – это не просто фантазия богатых людей, которые хотели бы немного убежать от реальности

Илон Маск. Фото: Tesla
Илон Маск. Фото: Tesla

Американский бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla, автор идеи Hyperloop Илон Маск заявил, что шансы на то, что он сам лично отправится на Марс, составляют 70%. Об этом он сообщил в интервью на канале HBO.

По словам Маска, покорение Марса – это не просто фантазия богатых людей, которые хотели бы немного убежать от реальности.

"Это будет непросто. Шансы погибнуть на Марсе гораздо выше, чем на Земле. Существует также вероятность умереть во время полета в космосе", – отметил он.

Бизнесмен считает, что, если даже корабль с экипажем долетит и удачно приземлится, всем придется работать в режиме нон-стоп, чтобы построить базу. И даже после того как инфраструктура будет готова, шансы погибнуть не снижаются.

По словам Маска, развитие технологий позволит полететь на Марс в ближайшие 7 лет. При этом сам Маск, отвечая на вопросы журналистов, заметил, что отправился бы на Марс без колебаний. "Многие люди любят покорять горы. Люди постоянно умирают на Эвересте. Они делают это, чтобы испытать себя", – описал бизнесмен свои намерения.

Напомним, вечером 26 ноября 2018 года NASA объявило об успешной посадке космического аппарата InSight на поверхность Марса. После входа в атмосферу Марса на скорости около 20 тысяч км/ч ученым космического агентства предстояло ожидать "шесть минут ужаса", пока InSight тормозил об атмосферу планеты.

Ране сообщалось, что к Марсу долетела "Тесла" Илона Маска.
Маск, Илон Маск, Hyperloop, Марс

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ЦТС

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