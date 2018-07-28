Мессенджер Telegram запустил сервис авторизации Passport

Passport представляет собой механизм авторизации в сервисы, для входа в которые требуются персональные данные человека

Команда мессенджера Telegram представила сервис авторизации Passport. Об этом сообщается в блоге компании.

Passport представляет собой механизм авторизации в сервисы, для входа в которые требуются персональные данные человека (например, финансовые приложения, ICO-проекты и т. д.).

По словам представителей компании, механизм авторизации нового сервиса защищен end-to-end шифрованием. При этом в будущем всю информацию из Passport разработчики планируют перенести в децентрализованное облако.

"Вскоре мы добавим стороннюю верификацию в Telegram Passport. Таким образом, некоторым сервисам даже не потребуется запрашивать сами данные. Вместо этого они смогут положиться на то, что учетная запись Telegram проверена, а использующий ее человек — реален", — говорится в блоге компании.

При помощи Telegram Passport пользователи смогут безопасно передавать сервисам электронные адреса и номера телефонов, а также сканы паспортов и другую важную персональную информацию.

Первым сервисом, использующим Passport, стала платежная система ePayments. Представители мессенджера Telegram также опубликовали руководство по тому, как подключить свой ресурс к новой системе авторизации.

Как сообщалось, Telegram уверенно становится новой социальной сетью. Например, благодаря возможности обмена музыкой в Telegram начали появляться музыкальные каналы, где можно прослушивать треки. Кроме того, уже тестируется объединение каналов в общую новостную ленту. Это позволит создать полноценную ленту с новостями от брендов, СМИ и других тематических каналов.

Напомним, аудитория Telegram в Украине выросла на 600%.

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