Между мировыми производителями спортивной обуви вспыхнул скандал

Спор о технологиях пошива кроссовок дошел до суда

Американская компания Nike, которая недавно выпустила кроссовки в стиле PlayStation, подала в суд на немецкую компанию Puma за незаконное использование технологий создания обуви. Об этом сообщает Forbes.

В Nike утверждают, что Puma нарушила принципы "свободной инновации" и использовала запатентованные технологии без разрешения.

В частности, речь идет о схожести технологий пошива ткани Nike Flyknit и Puma IGNITE Proknit, а также технологий по производству подошвы Nike Air Sole и Puma Jamming. Также американцы выдвинули претензии против использования технологий IGNITE Speed Netfit и Mostro Bubble Knit.

По информации СМИ, Nike зарегистрировала более 300 патентов, относящихся к Flyknit. Puma нарушила четыре из них.

Прежде чем направить судебный иск, Nike попыталась решить проблему напрямую и потребовала у Puma прекратить использование технологий, однако требования не были выполнены.

Ранее сообщалось, что в Германии выпустили кроссовки с проездным внутри. Дизайн обуви содержит элементы обивки сидений в берлинском метро.