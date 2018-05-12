Между мировыми производителями спортивной обуви вспыхнул скандал

Сегодня, 04:19

Спор о технологиях пошива кроссовок дошел до суда

Кроссовки, выпущенные с использованием Nike Flyknit. Фото: 43einhalb.com
Кроссовки, выпущенные с использованием Nike Flyknit. Фото: 43einhalb.com

Американская компания Nike, которая недавно выпустила кроссовки в стиле PlayStation, подала в суд на немецкую компанию Puma за незаконное использование технологий создания обуви. Об этом сообщает Forbes.

В Nike утверждают, что Puma нарушила принципы "свободной инновации" и использовала запатентованные технологии без разрешения.

В частности, речь идет о схожести технологий пошива ткани Nike Flyknit и Puma IGNITE Proknit, а также технологий по производству подошвы Nike Air Sole и Puma Jamming. Также американцы выдвинули претензии против использования технологий IGNITE Speed Netfit и Mostro Bubble Knit.

По информации СМИ, Nike зарегистрировала более 300 патентов, относящихся к Flyknit. Puma нарушила четыре из них.

Прежде чем направить судебный иск, Nike попыталась решить проблему напрямую и потребовала у Puma прекратить использование технологий, однако требования не были выполнены.

Ранее сообщалось, что в Германии выпустили кроссовки с проездным внутриДизайн обуви содержит элементы обивки сидений в берлинском метро. 
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