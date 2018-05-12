Между мировыми производителями спортивной обуви вспыхнул скандал
Спор о технологиях пошива кроссовок дошел до суда
Американская компания Nike, которая недавно выпустила кроссовки в стиле PlayStation, подала в суд на немецкую компанию Puma за незаконное использование технологий создания обуви. Об этом сообщает Forbes.
В Nike утверждают, что Puma нарушила принципы "свободной инновации" и использовала запатентованные технологии без разрешения.
В частности, речь идет о схожести технологий пошива ткани Nike Flyknit и Puma IGNITE Proknit, а также технологий по производству подошвы Nike Air Sole и Puma Jamming. Также американцы выдвинули претензии против использования технологий IGNITE Speed Netfit и Mostro Bubble Knit.
По информации СМИ, Nike зарегистрировала более 300 патентов, относящихся к Flyknit. Puma нарушила четыре из них.
Прежде чем направить судебный иск, Nike попыталась решить проблему напрямую и потребовала у Puma прекратить использование технологий, однако требования не были выполнены.
Ранее сообщалось, что в Германии выпустили кроссовки с проездным внутри. Дизайн обуви содержит элементы обивки сидений в берлинском метро.
Вы сейчас просматриваете новость "Между мировыми производителями спортивной обуви вспыхнул скандал". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"