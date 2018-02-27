Минфин придумал новые штрафы для продавцов ювелирных изделий

Сегодня, 04:16

Соответствующий законопроект вынесли на обсуждение общественности

Минфин придумал новые штрафы для продавцов ювелирных изделий
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Министерство финансов Украины предложило установить штраф за торговлю ювелирными изделиями без отпечатка государственного пробирного клейма или с поддельным отпечатком.

Размер штрафа планируется установить в диапазоне от 500 до 1 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8,5 тыс. грн до 17 тыс. грн) с конфискацией предметов торговли и выручки от продажи такого товара.

Законопроект, разработанный Минфином, также предлагает разграничить функции разных ведомств в контроле над операциями с драгоценными металлами и камнями, устранить дублирующие функции. Сейчас документ направлен на общественные слушания.

Напомним, после ликвидации Государственной пробирной службы, которая регулировала эту сферу, ее функции разделили между собой Минфин, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, а также органы доходов и сборов и подразделения Национальной полиции.

"Главная цель наработанного законопроекта – законодательно обеспечить дерегуляцию хозяйственной деятельности в сфере пробирного контроля и устранить избыточные и дублирующие функции контролирующих органов в этой сфере", – пояснили в Минфине.

Напомним, украинская таможня борется с нелегальным ввозом ювелирных изделий в Украину. Например, в 2017 году Одесские таможенники задержали авто, "набитое" золотом.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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