На "дочку" Сбербанка России в Украине нашелся новый покупатель

Белорусский государственный Паритетбанк направил пакет документов в Национальный банк Украины (НБУ) для согласования покупки 100% акций украинской "дочки" российского государственного Сбербанка.

Наблюдательный совет белорусского финучреждения принял решение о приобретении Сбербанка России в Украине "по итогам анализа возможных путей развития банка". Как отметили в Беларуси, руководство Паритетбанка высоко оценивает потенциал украинской структуры.

Паритетбанк основан в 1991 году и занимает 15-е место в Беларуси по размеру активов. Основным акционером финучреждения является Республика Беларусь (99,83%), остальные 0,17% акций принадлежат более чем 2500 частным лицам. Дочерний банк российского Сбербанка в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов.

Напомним, 16 марта 2017 года Украина на год ввела санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая Сбербанк, ВиЭс Банк, Проминвестбанк, ВТБ Банк и БМ Банк. Санкции запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.

19 ноября НБУ признал недействительной банковскую группу российского Сбербанкав Украинем. Причиной закрытия группы "Сбербанк" стало закрытие сделки по продаже "дочки" Сбербанка VS Банка.

Как известно, российский Сбербанк 27 марта объявил о продаже 100% акций главной украинской "дочки" – Сбербанка России – консорциуму инвесторов, куда войдут Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову) и сын владельца нефтяной компании "Русснефть" Михаила Гуцериева Саид.

Позже замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что латвийский Norvik Banka был исключен как структурная единица из сделки по покупке украинского Сбербанка. Уже в сентябре 2017 года в НБУ заявили, что на покупку российского Сбербанка в Украине появился новый покупатель-нерезидент. Замглавы НБУ Екатерина Рожкова не уточнила данные покупателя, сообщив, что это новый инвестор.