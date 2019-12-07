Новогодние корпоративы на носу: в Украине наметились неожиданные тренды

Большие компании переносят корпоративные празднования на январь, а маленькие – отказываются от пирушек

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Пора корпоративов на Новый год 2020 в самом разгаре. Свободных мест в ресторанах и концерт-холлах почти не осталось, предупреждают организаторы вечеринок. Но при этом немало коллективов запланировали праздник после Нового года. Откуда взялась такая тенденция и чем она выгодна решили разобраться новости "Сегодня".

Новогодний корпоратив в январе – идея свежая для Украины. На такой эксперимент решилась Эвелина Галоян с коллегами. До конца года еще хотят поработать, а потом уже и отдохнуть. Вместо конкурсов и выступлений руководство устроит квесты для сплочения коллектива.

"Вовлеченность, азартность, командный дух – все, что помогает сплотиться и решить потом серьезные бизнес-задачи в работе", – говорит Галоян.

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Компании, действительно отходят от официоза, отмечает директор ивент-агентства Ольга Белецкая. Клиенты хотят окунуться в сказку, стать героем фильма или театрализованного действа.

"Чем неожиданней дресс-код ты придумаешь, тем больше люди стараются выразить себя. Очень много праздников в национально стиле, или в стиле казино. Мы даже сделали мероприятие на тему будущего: кем мы будем через 100 лет, инопланетянами, с фольгой", – рассказывает Белецкая.

На вечеринках увеличилось и количество развлечений, говорит Ольга. Тут тебе и фокусники с гадалками, и диджеи с украинскими хитами. В угощениях также новые тенденции. Вместо салатов с майонезом и запеченных поросят – блюда европейской кухни.

"Различные закуски, канапе, эклеры, профитроли – что-то, что можно брать руками во время общения", – отмечает тенденции эксперт ресторанного бизнеса Ольга Насонова.

За отдых на корпоративе в этом году готовы платить около тысячи гривен на человека.

Кроме того, небольшие компании с ограниченным бюджетом вообще отказываются от корпоративов. Пирушку заменяют угощением в офисе или тратят средства на подарки сотрудникам.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также рассказывал, как провести Новый год 2020 с семьей и друзьями и не заскучать.

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