Новый дизайн, групповые звонки и чаты со скрытыми номерами: мобильный Viber обновился
Viber 10 будет доступен для скачивания в App Store или Google Play Store в ближайшие дни
Мессенджер Viber получил масштабное обновление под названием Viber 10. В компании сообщили, что Viber 10 будет доступен для скачивания в App Store или Google Play Store в ближайшие дни. В приложении обновился дизайн. Также, по словам разработчиков, вдвое увеличилась скорость отправки сообщений. В него добавили две новые функции: групповые звонки и чаты со скрытым номером, – передает AIN.UA.
Чаты со скрытыми номерами в Viber позволяют общаться в мессенджере, не обмениваясь телефонами. Чтобы начать переписку, нужно скопировать имя пользователя из сообщения в сообществе или из списка участников группы.
Групповые звонки в Viber работают для групп до пяти человек одновременно. Собеседников можно подключать к текущему вызову. Либо же, совершить новый вызов и добавить к нему участников группового чата. Пока что такие вызовы доступны только в аудио-формате, в будущем обещают добавить и видеочаты.
В самом приложении упростили навигацию и доступ к контенту: все личные и групповые чаты, чат-боты и любимые сообщества пользователя доступны в главном списке диалогов. Также в приложении обновили экран вызовов: можно просматривать последние вызовы, переходить к списку контактов, а также управлять звонками Viber Out в одной вкладке.
Ранее мы писали, что в Viber появилась функция проведения опросов в групповых чатах и сообществах. Опросы работают в реальном времени. Для этого участникам групповых чатов или администраторам сообществ надо в меню чата нажать на значок опрос.
Ранее в Skype появилась долгожданная полезная функция, а Viber представил новый логотип.
Также напомним, что был составлен рейтинг ТОП-8 самых безопасных мессенджеров.
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