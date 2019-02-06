Новый дизайн, групповые звонки и чаты со скрытыми номерами: мобильный Viber обновился

Viber 10 будет доступен для скачивания в App Store или Google Play Store в ближайшие дни

Фото: ain.ua.

Новый дизайн, групповые звонки и чаты со скрытыми номерами: мобильный Viber обновился //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a18/f8e/5c5a18f8e0308.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a18/f8e/5c5a18f8e0308.jpg 2019-02-06T04:44:00+02:00 Бизнес Viber 10 будет доступен для скачивания в App Store или Google Play Store в ближайшие дни

Мессенджер Viber получил масштабное обновление под названием Viber 10. В компании сообщили, что Viber 10 будет доступен для скачивания в App Store или Google Play Store в ближайшие дни. В приложении обновился дизайн. Также, по словам разработчиков, вдвое увеличилась скорость отправки сообщений. В него добавили две новые функции: групповые звонки и чаты со скрытым номером, – передает AIN.UA.

Чаты со скрытыми номерами в Viber позволяют общаться в мессенджере, не обмениваясь телефонами. Чтобы начать переписку, нужно скопировать имя пользователя из сообщения в сообществе или из списка участников группы.

Групповые звонки в Viber работают для групп до пяти человек одновременно. Собеседников можно подключать к текущему вызову. Либо же, совершить новый вызов и добавить к нему участников группового чата. Пока что такие вызовы доступны только в аудио-формате, в будущем обещают добавить и видеочаты.

В самом приложении упростили навигацию и доступ к контенту: все личные и групповые чаты, чат-боты и любимые сообщества пользователя доступны в главном списке диалогов. Также в приложении обновили экран вызовов: можно просматривать последние вызовы, переходить к списку контактов, а также управлять звонками Viber Out в одной вкладке.

Ранее мы писали, что в Viber появилась функция проведения опросов в групповых чатах и сообществах. Опросы работают в реальном времени. Для этого участникам групповых чатов или администраторам сообществ надо в меню чата нажать на значок опрос.

Ранее в Skype появилась долгожданная полезная функция, а Viber представил новый логотип.

Также напомним, что был составлен рейтинг ТОП-8 самых безопасных мессенджеров.

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