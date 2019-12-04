Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли с руководящих постов в Alphabet

Основатели Google. Фото: REUTERS/FW1F/Lisa Shumaker

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили руководящие должности в холдинге Alphabet – материнской компании Google. Об этом говорится в блоге Google.

Пейдж покинул пост генерального директора, а Брин – президент холдинга. Они продолжат работу в холдинге в качестве членов совета директоров. Новым главой Alphabet стал гендиректор Google Сундар Пичай, который будет теперь совмещать два руководящих поста.

"Мы никогда не держались за руководящие должности, когда думали, что есть лучший способ управлять компанией. Alphabet и Google больше не нужны два гендиректора и президент", - пояснили основатели Google.

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Пичай возглавляет компанию с августа 2015 года, после глобальной реструктуризации бизнеса холдинга. До этого он занимал пост вице-президента. Тогда корпорация Google стала дочерней компанией нового холдинга под названием Alphabet.

При этом Google осталась крупнейшей компанией в Alphabet. Однако она подверглась сокращению – подразделения, занимающиеся разработками, не связанными с интернет-бизнесом, были выделены в отдельные структуры. Эти новые компании также стали частью холдинга. В сентябре 2015 года, после объявления о реструктуризации, Google сменила логотип.

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Корпорация Google была основана в 1998 году. Ее основной актив, одноименный поисковик, был создан как учебный проект Пейджа и Брина, которые тогда были студентами Стэнфордского университета.

Ранее нововсти "Сегодня" писали, что несмотря на попытки Google как можно быстрее предоставить обновления для смартфонов, Android оказывается худшей мобильной операционной системой, значительно отстающей от iOS. Это доказывает тот факт, что компания уже более года не раскрывает статистику фрагментации мобильной ОС. Вероятно, Google просто стыдится Android из-за серьезных проблем с отставанием обновлений устройств на своей ОС.

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