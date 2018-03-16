Панамский скандал с офшорами: Mossack Fonseca объявила о закрытии

Юридическая компания Mossack Fonseca объявила о завершении своей деятельности. Об этом сообщил Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).

Mossack Fonseca - один главных фигурантов оффшорного скандала с Панамскими документами.

Как сообщается, скандал нанес непоправимый урон для имиджа юридической фирмы. Основными причинами закрытия стали ухудшение репутации, финансовая осада и незаконные действия представителей властей Панамы.

Однако, в фирме заявили, что продолжат бороться за справедливость и сотрудничать с властями, чтобы доказать общественности, что преступления не совершались.

Напомним, в апреле 2016 года немецкая Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось на широкое использование в мире офшорных схем для ухода от налогов.

Юридическая компания назвала публикацию незаконной и основанной на похищенной информации. При этом во время обысков в Mossack Fonseca обнаружены мешки с уничтоженными документами. Юристы заявляли, что это может быть истолковано как прикрытие незаконной деятельности. В феврале 2018 года учредители юрфирмы Рамон Фонсека и Юрген Моссак были арестованы по делу о коррупции. Панамская прокуратура, в частности, обвинила их в создании офшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран. Впрочем, расследование по этому вопросу забуксовало.

Согласно базе данных, отношение к Украине имеют 469 офшорных компаний, которые созданы при участии 643 украинцев. Однако не во всех "украинских" записях были указаны фамилии, некоторые имена, наоборот, дублируются.