Польская сеть обувных магазинов настроилась на "захват" Украины

Сегодня, 07:49

Компания променяла торговые точки на родине на расширение украинского бизнеса

Фото: Pavel Ševela / Wikipedia
Фото: Pavel Ševela / Wikipedia

После того, как Украину покинули сети российских магазинов дешевой обуви, компания Adler International, в ведении которой находится сеть магазинов ССС, продала часть магазинов в Польше, а вырученные от этого средства будут вложены в развитие сети аналогичных магазинов в Украине.

В ССС заявили, что Adler International продала ритейлеру 41 магазин в Польше за 68,5 млн злотых или 506,9 млн грн. В соответствии с достигнутыми договоренностями продавец (Adler International) обязуется потратить полученные деньги на приобретение торговых площадей в Украине.

Планируется, что до 2021 года на территории Украины откроется уже 50 магазинов польского обувного ритейлера.

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Согласно документу, валовая прибыль покупаемой торговой сети в 2017 году составила 18,5 млн злотых (136,9 млн грн). Сделка была заключена 11 апреля. По информации обувного ритейлера, сделка является следующим этапом реализации стратегии CCC S.A. Capital Group по развитию сети продаж.

Напомним, ранее СМИ выяснили, где откроется первый H&M в Украине. Договор с всемирно известным брендом уже подписан.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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