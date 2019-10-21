Правила успеха от известных людей: Карл Сьюэлл

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Сделайте так, чтобы клиенту было легко пожаловаться. Это неприятно, но у вас, по крайней мере, будет шанс исправить положение вещей.

Клиенты — хорошие. Если клиент говорит, что у него есть проблема, 99 процентов из 100, что это действительно так. Не позволяйте оставшемуся 1% изменить ваше отношение к 99%.

Если клиент спрашивает, можете ли вы сделать что-то для него, ответ всегда "да" — при условии, что запрос хоть как-то касается вашего бизнеса.



Не платите людям дважды за одну и ту же работу. Никто из вас — ни компания, ни работник — не должен получить денег за работу, которую приходится переделывать. Превосходное обслуживание и гарантии качества строятся на партнерстве.

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Любезное обращение с людьми — это только 20% хорошего обслуживания. Самая важная часть — это разработка технологий и систем, которые позволяют сделать работу хорошо с первого раза. Никакие улыбки не помогут вам, если ваш продукт или услуга не устраивают вашего клиента.

Жизнь — странная штука: если вы соглашаетесь только на самое лучшее, вы частенько получаете это.

Наихудшее место находится в середине. Если ваши цены "средние", найдется кто-то, кто предложит цены ниже. Если ваши товары неплохие, найдется кто-то, кто предложит превосходное качество. Тех, кто держался середины, вытеснили из рынка.

Наши сотрудники настолько же важны, как и наши клиенты. И с ними надо обращаться так же хорошо. Как можно ожидать от наших людей, что они будут хорошо обращаться с клиентами, если мы сами обращаемся с нашими людьми плохо?

Если вы сделали все правильно сразу, вам просто не за что будет извиняться.



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