Правила успеха от известных людей: Лучано Бенеттон

Сооснователь компании Benetton Group считает, что успеха можно достигнуть, только когда делаешь то, что нравится другим.

www.euromag.ru.

Когда приходит успех, это еще ни о чем не говорит. Успех может прийти быстро и так же быстро вас и покинуть. С приходом успеха должно расти чувство ответственности, иначе он может напугать или вскружить голову. Главное — не потерять себя. А еще важнее — сохранить успех.

Чтобы сохранить успех, нужно серьезно работать, никогда не останавливаться, достигая какого-то определенного уровня. Нельзя чертить для себя финишную черту. Финиша просто не должно быть — только вперед! Вот что должно двигать бизнесмена.

С приходом успеха нужно все более и более серьезно относиться к своему делу.

Успеха можно достигнуть, только когда делаешь то, что нравится другим.

Нельзя переоценивать себя и завышать самооценку. Нужно трезво оценивать ситуацию и никогда не останавливаться в своем развитии.

Сейчас доступно много информации, и ею нужно правильно пользоваться. Из доступной информации нужно впитывать все самое лучшее и правильное, все то, что направит начинающего бизнесмена на правильный путь построения прибыльного бизнеса.



Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Правила успеха от известных людей: Лучано Бенеттон". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"