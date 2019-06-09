Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Бизнес новости

Правила успеха от известных людей: Лучано Бенеттон

9 июня, 05:30

Сооснователь компании Benetton Group считает, что успеха можно достигнуть, только когда делаешь то, что нравится другим.

www.euromag.ru
www.euromag.ru.

Когда приходит успех, это еще ни о чем не говорит. Успех может прийти быстро и так же быстро вас и покинуть. С приходом успеха должно расти чувство ответственности, иначе он может напугать или вскружить голову. Главное — не потерять себя. А еще важнее — сохранить успех.

Чтобы сохранить успех, нужно серьезно работать, никогда не останавливаться, достигая какого-то определенного уровня. Нельзя чертить для себя финишную черту. Финиша просто не должно быть — только вперед! Вот что должно двигать бизнесмена.

С приходом успеха нужно все более и более серьезно относиться к своему делу.

Успеха можно достигнуть, только когда делаешь то, что нравится другим.

Нельзя переоценивать себя и завышать самооценку. Нужно трезво оценивать ситуацию и никогда не останавливаться в своем развитии.

Сейчас доступно много информации, и ею нужно правильно пользоваться. Из доступной информации нужно впитывать все самое лучшее и правильное, все то, что направит начинающего бизнесмена на правильный путь построения прибыльного бизнеса.
 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бизнес, советы

Вы сейчас просматриваете новость " Правила успеха от известных людей: Лучано Бенеттон". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Коновалова Христина

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Куценко об отношениях с Порошиной: Она со мной хлебнула горя

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Штрафы взлетят в 20 раз? Рада усилит наказание для водителей?

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины

Перед ним вставали на колени даже зеки

Аксессуар на автомобиле лишит вас водительских прав

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Порошенко: Отмена блокады Донбасса приведет к отмене санкций против России

6 июня, 17:02

Петр Порошенко отметил, что отмена экономической блокады оккупированного Донбасса повлечет отмену давления на Россию

Опыт Сингапура: может ли Украина воспользоваться рецептом "экономического чуда"

Вчера, 07:51

В начале независимости Сингапур находился, пожалуй, в худшем положении, чем сейчас Украина

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Доходы украинцев запрограммировали на три года вперед: что нас ждет

7 июня, 07:51

Бюджетная декларация основана на весьма осторожных прогнозах Минфина

"Улыбались, обнимались…": итоги визита Владимира Зеленского в Брюссель

6 июня, 10:37

Первый зарубежный визит нового президента Украины не вышел комом

У Зеленского прямо в пиццерии попросили о помощи. Видео

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь